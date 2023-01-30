Nevresimleri kaç günde bir değiştirmelisiniz? Özellikle iki günde bir bunu yapmayı ihmal etmeyin…

Peki yatağımıza serdiğimiz bu ürünlerin hangisini ne kadar sıklıkla yıkamalıyız? İşte detaylı olarak tüm liste;
Uzmanlara göre, nevresiminizin bazı parçaları haftada birkaç kez değiştirilmelidir, diğer parçalar ise daha uzun süre kullanılabilir.
Evcil hayvanınız varsa veya toz akarlarına karşı alerjiniz varsa, ideal uyku koşulları için nevresimler 3 veya 4 günde bir değiştirilmelidir.
Çarşafların en fazla iki haftada bir, ama ideal olarak haftada bir kez değiştirilmesi gerekmektedir. Aslında bu kılavuz yaşam tarzınıza bağlı olarak değişebilir.Örneğin, her gün yatağında uyumayan insanlar çarşafları daha seyrek yıkanabilir.
Dr Veronika Matutyte, "Yatak odası hijyeni çok önemlidir. Bakterilerin, mikropların, enfeksiyonların ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Uzman bakış açısıyla yatak takımları bir veya iki haftada bir değiştirilmelidir" diyor.
Rutin, astım ve alerji gibi sorunları olan ve gece terlemesi yaşayan kişiler için bu aralık daha kısa olabilir. Bu gibi durumlarda, odayı taze ve temiz tutmak ve olası tahriş edici maddeleri ortadan kaldırmak için genellikle haftada bir yatak takımlarının değiştirilmesini ve yıkanması önerilmektedir.
Dr. Matutyte, şilteyi çok uzun süre üzerinde değiştirmemenin de çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini söyledi.
"Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 227.760 saat uyuyarak geçiriyor, bu da 26 yıla denk geliyor. Kir, ölü deri hücreleri, vücut yağları, ter ve toz akarları da dahil olmak üzere tümü yatağınızda birikebilir."
Toz akarları yalnızca ölü deri hücrelerinde yaşayabilir ve hızla üreyebilir. Toz akarları, polen veya diğer mikroskobik parçacıklar tarafından tetiklenen cilt alerjileriniz varsa, nevresimleri sıcak suda yıkayın; bu, toz akarlarını ve diğer tahriş edici mikropları öldürmeye yardımcı olacaktır.
"Ayrıca astım semptomlarını çok daha kötü hale getirebilirler, bu nedenle çarşaflarınızı temiz tutmanız gerçekten önemlidir. Yatakta döndüğünüzde, sürtünme kir ve bakterilerin gözeneklerimize girmesine neden olur, bu da özellikle akne eğilimli cildimiz varsa lekelere ve sivilcelere yol açabilir."
Dr. Matutyte, nevresimleri düzenli olarak değiştirmenin sağlığa faydalarından birinin de zatürree, cilt enfeksiyonları, kızamık, grip ve suçiçeği gibi hastalıklara neden olabilen bakteri ve mantar bakterilerinin yayılmasını azaltmak olduğunu söyledi.
Uyku sağlığı uzmanı Dorothy Chambers, çarşafların haftada bir değiştirilmesini önerirken, yastık kılıflarının haftada iki, hatta üç kez değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
"Her zaman bakım talimatlarını kontrol edin ve yorgan ve yastıklarınızın sentetik mi yoksa doğal mı olduğunu kontrol edin, ancak alerjiniz varsa birkaç ayda bir, aksi takdirde yılda en az iki kez yıkamanızı öneririz. 60 C'de yıkamak, alerjilerin yaygın bir nedeni olan toz akarlarını öldürür, ancak alerjiniz yoksa her zaman daha çevre dostu 40 derecelik bir yıkama öneririz."
"Uyku ortamınız, uyku kalitenizi ve dolayısıyla sağlığınızı ve ruh halinizi güçlü bir şekilde etkileyen ana bileşenlerden biridir, bu nedenle iyi bir gece uykusu için çarşaflarınızı düzenli olarak ve yorganlarınızı ise yılda en az iki kez yıkadığınızdan emin olun."