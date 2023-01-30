Nevresimleri kaç günde bir değiştirmelisiniz? Özellikle iki günde bir bunu yapmayı ihmal etmeyin…

Dr Veronika Matutyte, "Yatak odası hijyeni çok önemlidir. Bakterilerin, mikropların, enfeksiyonların ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Uzman bakış açısıyla yatak takımları bir veya iki haftada bir değiştirilmelidir" diyor. Rutin, astım ve alerji gibi sorunları olan ve gece terlemesi yaşayan kişiler için bu aralık daha kısa olabilir. Bu gibi durumlarda, odayı taze ve temiz tutmak ve olası tahriş edici maddeleri ortadan kaldırmak için genellikle haftada bir yatak takımlarının değiştirilmesini ve yıkanması önerilmektedir.

Dr. Matutyte, şilteyi çok uzun süre üzerinde değiştirmemenin de çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini söyledi. "Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 227.760 saat uyuyarak geçiriyor, bu da 26 yıla denk geliyor. Kir, ölü deri hücreleri, vücut yağları, ter ve toz akarları da dahil olmak üzere tümü yatağınızda birikebilir." Toz akarları yalnızca ölü deri hücrelerinde yaşayabilir ve hızla üreyebilir. Toz akarları, polen veya diğer mikroskobik parçacıklar tarafından tetiklenen cilt alerjileriniz varsa, nevresimleri sıcak suda yıkayın; bu, toz akarlarını ve diğer tahriş edici mikropları öldürmeye yardımcı olacaktır.