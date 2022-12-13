Nörologlar açıklıyor: IQ düşüren 6 alışkanlık!

Gün içerisinde fark etmeden yaptığımız hareketler ve aktiviteler fazlasıyla zekanızı etkiliyor olabilir. Özellikle bazı davranışlar zeka geriliğine yol açıyor. Peki bunların neler olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:47 PAYLAŞ ABONE OL

IQ seviyelerini belirleyen durumlardan biri de gün içerisinde yaptığımız aktiviteler oluyor. Herkesin yaptığı bu hareketler farketmeden zekanızın düşmesine neden oluyor. Öyleyse gelin bu hareketlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

SOSYALLİKTEN UZAK OLMAK İnsan ilişkileri zeka seviyelerini yükselten en önemli aktivitelerden biridir. Eğer sosyal biri değilseniz, evden çıkmayı sevmiyorsanız hemen sosyalleşin! Çünkü asosyal olmak IQ seviyelerini düşüren durumlardan biri oluyor.