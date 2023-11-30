Ocak ızgaralarını tek hamlede temizliyor! Ne kir bırakıyor ne de pas…

Ocağın ızgaralarını arada bir temizlemek, ocağınızın ışıltısını artıracak ve tüm mutfağın daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Temizlik işlemini ne kadar ertelerseniz, yemek parçaları ve kırıntılar o kadar inatçı hale gelir ve ocakta her yemek kötü bir koku oluşabilir.
Bu sorunu önlemek için, birkaç uzmana ocak ızgaralarını hızlı ve kolay bir şekilde nasıl temizleyeceğinize dair en iyi ipuçlarını sorduk. İşte önerdikleri yöntemler.
OCAK IZGARALARINI NE SIKLIKLA TEMİZLEMELİSİNİZ?
Profesyonellere göre, yiyecek veya yağ birikimi görmeye başladığınızda ocak ızgaralarınızı temizlemelisiniz. Bu kirleri temizlemek için ne kadar uzun süre beklerseniz, çıkarması da bir o kadar zor olacaktır.
Genel olarak, sık sık yemek pişiriyorsanız ocak ızgaralarınızı haftada bir kez temizlemeniz önerilir. Ocak ızgaralarınızda kalan yiyecekler de her yemek pişirdiğinizde koku bırakabilir. Bu nedenle düzenli temizlemek önemlidir.
MALZEMELER
SİRKEYLE TEMİZLEME
Adım 1
Izgaraların mutfak lavabosunda 30 dakika boyunca sirke ve suda bekletin.
Adım 2
Pişmiş kalıntıları ızgaralardan temizlemek için bir bulaşık süngeri kullanın.
Adım 3
Suyla iyice durulayın ve bir havluyla kurulayın.
BULAŞIK DETERJANIYLA TEMİZLEME
Adım 1
Bir tavayı veya lavaboyu su ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ile doldurun. Izgaraları suya batıracak kadar dolu olduğundan emin olun.
Adım 2
Izgaraları 15-20 dakika suda bekletin.
Adım 3
Kalıntıları gevşetmek için ovma süngeriyle fırçalayın.
Adım 4
Temiz suyla durulayın.
KARBONATLA TEMİZLEME
Adım 1
Bir macun oluşturmak için su ve karbonatı küçük bir kapta karıştırın.
Adım 2
Izgaraları macunla kaplayın.
Adım 3
15-30 dakika beklemelerine izin verin.
Adım 4
Topaklanmış kalıntıları gidermek için bir ovalama süngeri veya ovalayıcı kullanın.
Adım 5
Temiz suyla durulayın ve bir havluyla kurulayın.