Ocakta biriken inatçı lekeleri silgi gibi siliyor! Meğer tek ihtiyacınız bu malzemeymiş…

Karbonat ve beyaz sirke birlikte kullanıldığında yağ lekelerini çözmekten çok aynı zamanda evinizin her yerini temizleyebileceğiniz bir ürün haline geliyor. İşte karbonatı temizlik yaparken kullanabileceğiniz 5 diğer yer…

PIRIL PIRIL BİR LAVABOYA SAHİP OLUN

Temizlik uzmanı Sammy, lavabonuzu temizlerken aynı zamanda pırıl pırıl parlamasını sağlayacak bir ipucu sunuyor. Bulaşık deterjanı ve karbonatı birleştirerek bir karışım yapın ve bu karışımı lavabonuzun her yerine sürün. Güzelce ovalayın ve sonuca kendi gözlerinizle şahit olun.

Bu karışımla sadece lavabonuzu için değil evinizdeki çaydanlık, tencere gibi bir çok ürünü temizleyebilirsiniz.