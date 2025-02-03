Ocakta biriken inatçı lekeleri silgi gibi siliyor! Meğer tek ihtiyacınız bu malzemeymiş…

Yağ lekesi kuruduktan sonra temizlenmesinin ne kadar zor olabileceğini çoğumuz biliyoruz. Temizlik uzmanı Sammy, sürekli farklı ürünler deneyip vakit kaybetmektense asıl çözümün aslında mutfağımızda saklı olduğunu söylüyor.
HER MUTFAKTA BULUNAN ASIL ÜRÜN BAKIN NEYMİŞ
Evinizi daha kolay nasıl temiz tutabileceğinizi anlatan temizlik uzmanı Sammy, her evde bulunan karbonatın aslında sadece yaptığımız yemeklerde değil aynı zamanda temizlikte de oldukça etkili olduğunu öne sürdü.
Temizlik uzmanı, ''Temizlik için karbonat kullanmıyorsanız asıl detayı kaçırıyorsunuz!'' diyerek önemini vurguladığı bu ürünü kurumuş yağ lekelerini çıkarmada ''1 numara'' olarak tanımlıyor. Karbonat, beyaz sirke ile birlikte kullanıldığında yağ lekelerini anında çözüme kavuşturuyor.
KARBONATLA TERTEMİZ YAPABİLECEĞİNİZ ALANLAR
Karbonat ve beyaz sirke birlikte kullanıldığında yağ lekelerini çözmekten çok aynı zamanda evinizin her yerini temizleyebileceğiniz bir ürün haline geliyor. İşte karbonatı temizlik yaparken kullanabileceğiniz 5 diğer yer…
PIRIL PIRIL BİR LAVABOYA SAHİP OLUN
Temizlik uzmanı Sammy, lavabonuzu temizlerken aynı zamanda pırıl pırıl parlamasını sağlayacak bir ipucu sunuyor. Bulaşık deterjanı ve karbonatı birleştirerek bir karışım yapın ve bu karışımı lavabonuzun her yerine sürün. Güzelce ovalayın ve sonuca kendi gözlerinizle şahit olun.
Bu karışımla sadece lavabonuzu için değil evinizdeki çaydanlık, tencere gibi bir çok ürünü temizleyebilirsiniz.
KIYAFETLER İLK GÜNKÜ BEYAZLIĞINI KORUYACAK
Sammy; beyaz kıyafetlerinizin 'yepyeni' gözükmesini istiyorsanız, çamaşır makinenize çamaşırlarınızı attıktan sonra deterjanla aynı göze karbonat koymanızı öneriyor. Bu yöntemle beyaz çamaşırlarınız uzun bir süre beyaz kalmaya devam edecektir.
KÖTÜ KOKULARA SON
Buzdolabında bulunan farklı ürünler ve yemekler zaman zaman kötü kokulara neden olabilir. Bu kokuyu gidermek için tüm yollarını denediğinizi düşünüyorsanız bir de karbonata şans vermenizi öneririz.
Temizlik uzmanı Sammy, küçük bir kase karbonatı buzdolabınızın içerisine koymanın, olası kötü kokuları gizlemeye ve önlemeye yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca, yalnızca buzdolabındaki kötü kokular için değil; aynı zamanda ayakkabı dolabı ve hatta ayakkabıların kendisinde oluşan kötü kokuları üzerlerine karbonat serperek giderebileceğinizi söylüyor.
DERZLERİNİZİ PARLATIN
Fayans ve benzeri malzemeleri arasında kalan çizgileri ifade eden derzler zamanla kir, pas veya kireç gibi nedenlerle kötü bir görünüme sebep olabilir. Temizliği oldukça zahmetli olan derzleri karbonat yardımıyla kolaylaştırabilirsiniz.
Karbonatı biraz su yardımıyla bu alanlara sürüp güzelce ovaladıktan sonra öncesinde oluşmuş kir, pas veya kireç görüntüsünü ortadan kaldırabilirsiniz.
KİREÇ TORTUSUNA SON
Temizlik uzmanı, duşakabinlerde oluşan kireçlenme için, ''Duşakabin içinde sabun köpüğü, pas, kireç gibi görüntülere dayanamıyorum. Bunlardan kurtulmanın en kolay ve en etkili yolu önce camı beyaz sirkeyle ıslatmak ve karbonat dökülmüş bir bezle silmektir" diyor.