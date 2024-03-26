Ocaktaki inatçı lekeleri 10 dakikada çıkarıyor! İlk günkü gibi tertemiz olacak…

Ocakta yemek pişirmekten kaynaklanan lekelerin kuruduktan sonra temizlenmesi daha zordur, bu nedenle onları daha sonra temizlenmeye bırakmanız önerilmez. Ancak uzmanlar bu inatçı lekelere karşı mutfak ocaklarının pırıl pırıl olmasını sağlamanın "basit, ve etkili bir yolu" olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:31 PAYLAŞ ABONE OL

Her yemek yapımından sonra ocağı silmek pratik olsa da zaman zaman taşan yemekler veya ertelenen temizlik lekelerin daha inatçı bir hale dönüşmesine neden olabilir.

İşin sırrı beyaz sirke ve karbonat kombinasyonunda yatıyor ve "inatçı lekeleri zahmetsizce kaldıran" dinamik bir ikili yaratıyor. Uzmanlar bir bardak sirke, iki yemek kaşığı karbonat, mikrofiber bez, su ve sprey şişesini yanınıza almanızı öneriyor.