Ocaktaki inatçı lekeleri 10 dakikada çıkarıyor! İlk günkü gibi tertemiz olacak…

Her yemek yapımından sonra ocağı silmek pratik olsa da zaman zaman taşan yemekler veya ertelenen temizlik lekelerin daha inatçı bir hale dönüşmesine neden olabilir.
İşin sırrı beyaz sirke ve karbonat kombinasyonunda yatıyor ve "inatçı lekeleri zahmetsizce kaldıran" dinamik bir ikili yaratıyor.
Uzmanlar bir bardak sirke, iki yemek kaşığı karbonat, mikrofiber bez, su ve sprey şişesini yanınıza almanızı öneriyor.
Bu yöntemin güzelliği basitliği ve erişilebilirliğidir. Herkes sert kimyasallara başvurmadan tertemiz bir ocak elde edebilir.
Uygulamaya başlarken etkilenen bölgelere bolca beyaz sirke püskürtün.
Islak yüzeye iki yemek kaşığı kabartma tozu serperek devam edin. Bu ikiliyi yaklaşık 10 dakika bekletin ve kendi kendilerine çalışmalarına izin verin.
Daha sonra nemli bir mikrofiber bez kullanarak lekeleri dairesel hareketlerle yavaşça silin. Son olarak, kalıntıları gidermek için yüzeyi nemli bir bezle silin.
Uzmanlara göre, bu uygun fiyatlı ev eşyalarını birleştirerek "güçlü bir temizlik karışımı" yaratabilirsiniz.
Bu karışım oldukça naziktir bu nedenle ocak yüzeyini "hasar veya çizilme riski olmadan" tertemiz yapabilir.