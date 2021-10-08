Öğrencilerine ilham olan şampiyon kadın boksör: "Çocukların onurlu bir duruş sergilemelerini istiyorum"

Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden Güneri, Eflani ilçesindeki İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarında en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Öğretmen kimliğiyle öğrencilere örnek olmaya çalıştığını dile getiren Güneri, "Geleceğimiz olan çocuklara sporu iyi şekilde aşılıyorum. Amacım; öğretmenlikte ve sporda her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve temsil ettirmek. Bizler ülke bilinciyle bayrak ve millet aşkıyla yanan bireyleriz. Öğrencilerimi bu yönde yetiştirmeye çalışıyorum. Aktif spor hayatım bittikten sonra kendim gibi sporcular yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.