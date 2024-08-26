Ölüm sanıldığı gibi sessiz gelmiyormuş! Acil doktoru belirtileri açıkladı…

Herkesin duyunca bile tüylerinin ürperdiği ölüm bir organizmayı hayatta tutan biyolojik işlevlerin geri döndürülemez şekilde sona ermesidir. Yaygın olan inanca göre bir kişinin ölümü genellikle daha önceden tahmin edilemez. Aslında durum tam olarak böyle değil. Acil doktoru Carol DerSarkissian yaptığı açıklamalarla kan dondurdu….

Belirtiler çoğunlukla kişinin yaş aralığına göre değişmektedir.

DAHA ÇOK UYKU

Başka bir belirti ise kişinin sürekli yorgun, halsiz hissetmesidir.

Bu belirti daha yaygındır dolayısıyla daha bilindiktir.

Kişi yatağından kalkmak istemez.

İştahta gözle görülür bir kayıp vardır.

Yaşlı bireylerde sık sık uyku, az yemek gibi belirtiler yaygın ancak genç bireylerde durum farklılaşır..

DAHA İYİYMİŞ GİBİ HİSSETMESİ

Oldukça şaşırtıcı belirtilerden biri genç yaşta bireylerin ve çocukların daha sık konuşmaya başlamasıdır.

Sosyal medya kullanıcı Hemşire Julie bu durumu gerçekten hasta görünen ve neredeyse ölmek üzere olan birinin aniden iyileşmesi olarak anlatıyor.

Oysa bu iyileşme sahte iyileşme olarak geçmektedir. Kişi toparlanmaya başlamış gibi görünür ancak bu durum geçicidir.

Bir diğer belirti ise bireyin kafa karışıklığı yaşaması ve halüsinasyonlar görmesidir.

Bu noktada hasta olan kişinin sevdiklerinin yanında olması oldukça büyük önem taşır.

AYAK VE ELLERDE MORARMA

Ölümün belirtilerinden bir diğeri ise ayaklarda, bacaklarda yada ellerde mavimsi bir morarma olmasıdır.