Onlar koca yürekli kadınlar: Deprem yaralarını ateşin başında böyle sardılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde mağdur olan binlerce vatandaşın için yardım seferberliği devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Denizli’den duygulandıran yardımlar sürüyor. Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi’nde bulunan köy kadınları, kendi imkanları ile deprem yaralarını sarmaya çalışıyor...

İHA Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:56 PAYLAŞ ABONE OL

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ateşin başına geçen köy kadınları, depremzedelere gönderilmek üzere ekmek, pide, katmer, gözleme yapıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde mağdur olan binlerce vatandaşın için yardım seferberliği devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Denizli'den duygulandıran yardımlar sürüyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi'nde bulunan köy kadınları, kendi imkanları ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremdeki yaraları sarmaya çalışıyor.