Böylesini görmediniz! 2 bin yıllık antik göl bakın nasıl pembeye dönüştü

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.



Çocukluğunda tuz gölü olarak geçen gölün kalp şeklini aldıktan sonra renginin de pembeye dönüşmesi sonrası son 10 yıldır popüler olmaya başladığını belirten Köyü Muhtarı Sadi Çalıkoğlu, "Dünyadaki 8 gölden birisi olduğu söyleniyor. Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçiler gölü ve rengini görmeye geliyor. Gölün renginin neden bu şekilde olduğu konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu bölgenin gezi alanı olabilir mi diye yetkili makamların bir takım çalışma ve projesi var. Burası milattan önce tarihi liman olarak geçiyordu. Zamanla doğa olayları sonrası bu kalpli göl şeklini aldı. Bizim çocukluğumuz döneminde bu gölden tuz toplanıyordu. Bu rengini tuzdan biliyorduk. Ama yapılacak olan araştırma ve çalışma sonrası neden gölün kızardığını öğreneceğiz. Köye ciddi bir katkısı ve yaz, kış insanlar bu gölü görmeye geliyor. Kışın bu göl kuşların göç yolu üzerindeki uğrak noktası oluyor. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.