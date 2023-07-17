Paraben Nedir? Şampuanlardaki Paraben İçermez Ne Demek?

Şampuan, duş jeli ya da losyon gibi birçok kişisel bakım ürünün içerisinde çeşitli kimyasal maddeler mevcuttur. Paraben de bu kimyasal maddelerden birisidir, kullanıcılar paraben zararlı mı merak etmektedir. Özellikle son zamanlarda pek çok kozmetik ürünü üzerinde yer alan parabensizdir yazısı, paraben içermez ne demek sorusunu gündeme getirmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda paraben hakkında merak edilen detaylar yer almaktadır.

Paraben Nedir?

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe adını sıkça duyduğumuz paraben, ürünlerde bakteri ve küfe sebep olan mantarların oluşumunu engelleyen kimyasal bir maddedir. Paraben birkaç koruyucu kimyasal maddenin birleşimi ile elde edilmektedir. İçeriğinde paraben bulunan ürünlerin raf ömrü hayli uzun olmaktadır, bu nedenle uzun yıllardır pek çok kişisel bakım ürününün formülünde paraben kullanılmıştır. Diş macunu, şampuan, saç kremi, losyon, krem ve daha birçok kişisel bakım ürününde paraben kullanılmaktadır.

Paraben Zararlı Mı?

Kişisel temizlik ve bakımda kullanılan ürünlerin içerisinde pek çok kimyasal madde vardır. Bu kimyasallar ürünün raf ömrü, ph değeri ve işlevi gibi hususlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Paraben, içinde bulunduğu ürünün raf ömrünün uzaması ve bozulmadan kalması için kullanılan bir kimyasaldır. Son zamanlarda parabensiz olarak üretilen ürünler tüketicilerin dikkatini çekmekte, parabenin zararlarını araştırmaya yöneltmektedir. Paraben tamamen zararlı bir kimyasaldır söylemi yanlıştır. Paraben elbette ki yapay ve fazla kullanıldığı zaman tahriş, alerji ya da egzama gibi zararlı etkilere sahiptir, ancak bir üründe paraben olması o ürünün içeriğini tamamen zararlı yapmaz. Ürünlerde zamana bağlı oluşabilecek bakteri ve mikropları engellemek için paraben kullanılmaktadır, bu nedenle paraben içermeyen ürünlerin de doğal olarak kullanım süresi kısıtlıdır. Ürün seçerken paraben içerip içermemesine dikkat eden tüketiciler bunları göz önüne alarak tercih yapmalıdır.

Parabensiz Şampuan Nedir?

Saç bakımının olmazsa olmazlarından şampuanların günümüzde yüzlerce çeşitte ve farklı farklı içeriklerle seçenekleri mevcuttur. Saç bakımına önem veren tüketiciler kullanacakları şampuanın olabildiği kadar doğal ve az kimyasal içermesini istemektedirler. Bu konuda parabensiz şampuanlar tüketiciler tarafından hayli tutulan ürünlerden birisidir. İçinde sülfat, tuz ve silikon gibi fazla kullanıldığı zaman zararlı olacak kimyasalların bulunmadığı şampuanlar 'parabensiz şampuan' olarak bilinmektedir.