Pas lekesini tek hamlede siliyor! Her evde bulunan o malzeme ile lekeleri çıkarabilirsiniz…

EN ETKİLİ PAS SÖKÜCÜLER BEYAZ SİRKE Beyaz sirkenin temizleyemediği bir şey var mı ? Bu güçlü bileşen, paslanmaya yenik düşmüş birçok metal parça üzerinde harikalar yaratabilir. Beyaz sirke en erişilebilir ve güvenilir seçenektir. "Paslı küçük eşyalarınızı beyaz sirke dolu bir kavanoza birkaç dakika koyun. Ardından üzerindeki bozulan kaplama kısmının kolayca söküldüğünü göreceksiniz. Daha büyük bir metal nesnedeki pası çıkarmaya çalışıyorsanız, doğrudan paslı bölgeye beyaz sirke dökün, kuruması için zaman verin ve ardından bir bezle fırçalayın.

Belirgin derecede korozyona sahip malzemeleri temizlemek için, paslı aletlerinizi veya bıçaklarınızı bir kase beyaz sirkeye batırın ve bir gece veya 24 saat kadar bekletin. İyice ıslandıktan sonra sirkeden çıkarın ve pası bulaşık teli , bulaşık süngeri veya tel fırçayla ovun. Pas lekelerini çıkarmaya çalışırken nazik olmamanız gerekmektedir. Kalan pas lekeleri varsa, malzemeyi ilk seferden de daha uzun süre ıslatarak işlemi tekrarlayın. Tüm pası çıkardıktan sonra, öğeyi hafif bir bulaşık sabunu ve suyla temizleyin ve iyice kuruladığınızdan emin olun.