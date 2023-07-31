Patlıcan Tuzlu Suda Ne Kadar Bekletilir? Patlıcan Tuzlu Suda Bir Gece Bekler Mi?

100 gramı yaklaşık olarak 24 kalori iken C ve B6 vitaminlerini içeren patlıcan, pek çok yemek tarifinde kullanılabilen sebze çeşitleri arasındadır. Buna bağlı olarak kalsiyum, kobalamin ve magnezyum içeriği yüksek olan patlıcan tuzlu suda ne kadar bekletilir sorusu öne çıkar. Patlıcan tuzlu suda kaç saat bekletilmeli, bir gece bekler mi diyenlere ise bu sebzenin taze ve kuru formuna göre ayrı yanıtlar sunulmalıdır.

Patlıcan Tuzlu Suda Ne Kadar Bekletilir?

İlk defa MÖ 5. yüzyılda Hindistan'da yetiştirildiği bilinen patlıcan, 100 gramı yaklaşık olarak 24 kalori olan bir sebzedir. Bu sebzenin sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein içeriğinin zengin olduğu söylenebilir. Buna ek olarak C ve B6 vitamini, demir, kobalamin, kalsiyum ve magnezyum içeren patlıcanın hafif acı bir tada sahip olduğu bilinir.

Bunun temel nedeni ise patlıcan bitkisinin meyvelerinde biriken alkaloid solanin bileşiğidir. Ancak patlıcanın acısının çıkarılması için tuzlu suda bekletme gibi yöntemler tercih edilebilir. Bu yöntemin doğru bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla da "Patlıcan tuzlu suda kaç saat bekletilmeli?" gibi önemli bir soruya yanıt sunulmalıdır.

Kabuğu soyulan patlıcanlar dilimlenerek veya bütün olarak tuz eklenen buzlu suda 15-20 dakika kadar bekletilebilir. Bu sürenin 25 dakikaya kadar uzatılması mümkündür. Böylelikle acısı çıkarılan patlıcanlar çeşitli yemek tariflerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Patlıcan Tuzlu Suda Bir Gece Bekler Mi?

Özellikle kızartma gibi yemek tariflerinde kullanılacak olan patlıcanların dilimlenerek tuz içeren buzlu suda bekletildiği bilinir. Tuzlu soğuk suda 20 dakika kadar bekletilen patlıcan dilimlerinin acısı çıkarılabilir. Buna ek olarak patlıcanların tuzlu soğuk suda bir gece boyunca bekletilmesinin uygun olup olmadığı da sıklıkla araştırılır.

Taze patlıcanların yemek tariflerine eklenmeden önce tuzlu suda maksimum 25 dakika boyunca bekletilmesi yeterlidir. Ancak bu yöntem kuru patlıcanlar için uygulanacağı zaman sebzeleri tuzlu suda bekletme süresinin bir gece boyunca olması mümkündür. Böylece çeşitli tariflere eklenen veya kızartma ve kavurma gibi tekniklerle pişirilecek olan kuru patlıcanların acısı alınabilir.