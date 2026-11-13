Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Meydana gelen bu eşsiz renk farkı, pencerelerinizde enerji verimliliğini artıran ve ısı transferini büyük ölçüde engelleyen özel Low-E (düşük emisyonlu) metal oksit kaplamanın varlığını kesin olarak kanıtlıyor. Üstelik enerji uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, 1990'ların başından bu yana üretilen Low-E kaplamalı camların neredeyse tamamı, yalıtımı daha da güçlendirmek için iki cam plakanın arasına argon gibi asal bir gaz doldurularak imal ediliyor.