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Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Yüksek fiyatlar ödeyerek evinize taktırdığınız o özel yalıtımlı camlar sahte olabilir mi? Sadece saniyeler süren ve cep telefonunuzun feneriyle yapabileceğiniz o müthiş hile sayesinde büyük paralar ödeyip dolandırılmaktan anında kurtulabilirsiniz! Cam ustalarının ve enerji verimliliği uzmanlarının sır gibi sakladığı bu evde test yöntemi, evinizin ısısını çalan acı gerçeği gün yüzüne çıkarıyor.

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:32
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Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlamak isteyen pek çok kişi, evlerinin pencerelerine ısı yalıtımlı çift cam taktırıyor.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Ancak, cam ustalarının uyarılarına göre pencerenize takılan bu camların gerçekten bir yalıtım kapasitesine sahip olup olmadığını anlamak için profesyonel olmanıza hiç gerek yok. Oldukça basit bir "yansıma testi" sayesinde, pencerelerinizin ısı kontrolü sağlayıp sağlamadığını kendi evinizde kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Çift camlı pencerelerinize gece karanlığında yakından bir cep telefonu feneri, kalem ışığı, lazer veya bir çakmak alevi tutarak camın gerçek kalitesini test edebilirsiniz.

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Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Bu ışık testinin mantığı oldukça basittir; çift katmanlı cam yüzeyine herhangi bir ışık kaynağı tuttuğunuzda, içeride yer alan iki ayrı cam tabakası nedeniyle yüzeyde tam dört farklı ışık yansıması oluşur. Cam kalitesine dair asıl büyük sır ise bu dört yansımanın detaylarında ve renk farklılıklarında yatmaktadır.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Eğer pencerelerinizde ısıyı içeride hapseden ve dışarıdan gelen soğuğu kesen özel "Low-E" (düşük emisyonlu) kaplama malzemesi varsa, oluşan bu ışık yansımalarından sadece bir tanesi diğerlerinden tamamen farklı bir renkte göze çarpacaktır.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

YANSIMANIN RENGİ YALITIM KALİTESİNİ ELE VERİYOR

Cam ustalarının kritik uyarılarına göre, karanlık ortamda cama ışık tuttuğunuzda oluşan dört yansımadan biri diğer üçünden farklı olarak morumsu, mavimsi, yeşilimsi veya daha turuncu bir tonda parlıyorsa, camınız gerçek bir ısı yalıtım özelliğine sahip demektir.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Meydana gelen bu eşsiz renk farkı, pencerelerinizde enerji verimliliğini artıran ve ısı transferini büyük ölçüde engelleyen özel Low-E (düşük emisyonlu) metal oksit kaplamanın varlığını kesin olarak kanıtlıyor. Üstelik enerji uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, 1990'ların başından bu yana üretilen Low-E kaplamalı camların neredeyse tamamı, yalıtımı daha da güçlendirmek için iki cam plakanın arasına argon gibi asal bir gaz doldurularak imal ediliyor.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

PEKİ YA SİZE SIRADAN DÜZ CAM TAKILDIYSA?

Evinizde ücretsiz uygulayacağınız bu pratik ışık testinde, pencerelerdeki yansımaları çok dikkatli incelemeniz büyük önem taşıyor. Eğer pencereye tuttuğunuz ışığın oluşturduğu dört yansımanın dördü de tamamen birbiriyle aynı renkteyse ve hepsi standart bir tonda görünüyorsa, maalesef camınızda hiçbir ısı yalıtım kaplaması bulunmuyor demektir.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Bu talihsiz sonuç, "ısı yalıtımlı" diyerek bedelini ödediğiniz pencerelerinize aslında hiçbir enerji tasarrufu sağlamayan tamamen sıradan, düz bir cam takıldığının en açık kanıtıdır.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

İKLİMİNİZE GÖRE KAPLAMA YÜZEYİ DEĞİŞİYOR

Hangi yansımanın farklı renkte olduğu detayı, bu özel yalıtım kaplamasının çift camın hangi yüzeyinde yer aldığını da ustalıkla ele veriyor. Isınma ihtiyacının çok daha yüksek olduğu soğuk iklimlerde, kış güneşinin sıcaklığından maksimum seviyede faydalanabilmek için bu Low-E kaplama genellikle dışarıdan içeriye doğru sayıldığında camın üçüncü yüzeyine (3. yansımaya) uygulanır.

Pencerelerinize bu gece telefon feneri tutun! Cam ustaları şok uyarıyla ifşa etti!

Eğer ev soğutma maliyetlerinin daha yüksek olduğu sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, evin içini güneş ısısına karşı serin tutmak amacıyla söz konusu kaplama genellikle ikinci yüzeye yerleştirilir. Siz de bu ücretsiz yöntemle hem paranızın tam karşılığını alıp almadığınızı görebilir, hem de evinizin ısıl performansını saniyeler içinde ölçebilirsiniz!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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