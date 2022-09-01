Peyniri muhafaza etmenin en kötü yolu! Eğer streçliyorsanız…

Streçe sarılan peynir zamanla tat ve kokusunda bir değişiklik meydana gelir. Bu durumda ise saklama kabı kullanmak aslında peyniri iyi muhafaza etmek için daha faydalıdır. Peki peynir nasıl saklanmalı gelin birlikte bir bakalım.
FIRIN KAĞIDINA SARIN
Peynir; mayalı bir gıda olduğu için streç saklama konusunda iyi bir fikir değildir. Kullanmanız gereken asıl malzeme fırın kağıdıdır. Fırın kağıdına sarılı bir şekilde saklarsanız, peynirin bozulmasını önleyeceksiniz. Böylece hem nemli kalmasını hem de sıcaklık oranını sabit tutacaktır. Streç film dışında poşette de ürün saklamak oldukça sakıncalıdır. Süt ve süt ürünlerini hiçbir şekilde plastik vb. malzemelerle muhafaza etmeyin.
KENDİ SUYU İLE SAKLAYIN
Peynir en iyi kendisini kendi suyuyla muhafaza eder. Bu yüzden peyniri kendi suyunda saklamak oldukça önemlidir. Böylece peynir kolay kolay bozulmayacaktır. Diğer bir püf nokta ise, peyniri keserken bıcağınızı ıslatmayı deneyin. Peyniri keserken dağılmasını engelleyecektir. Urfa ve Hellim peynirlerini kesmeden önce 20 dakika kadar suda bekletin. Bunun sonucunda peynirin fazla tuzu gidecek ve daha lezzetli hale gelecek.
PEYNİR SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI
Kaşar peynirini saklarken, nemli ortamlardan uzak tutun. Eğer ortamın nemi yükselirse bu peynirizin daha çabuk bozulmasını sağlar. Bu yüzden serin bir ortamda saklanması en iyisi olacaktır.
Krem peynirini sevmeyen var mı? Özellikle simitin yanında yenilen bu peyniri muhafaza ederken kabından çıkarmayın. Daima kapağını kapalı tutun. Mutlaka kendi kabı içerisinde saklayın başka bir kaba almayın.
Beyaz peynir gibi, burgu peynirini de salamura şeklinde kendi suyunda saklamanız en doğrusu olacaktır. Peyniri yiyeceğiniz kadar tabağınıza alın geri kalanını suyunda bırakın. Suyundan çıkarırsanız bozulmasını sağlayacaksınız.