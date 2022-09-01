Peyniri muhafaza etmenin en kötü yolu! Eğer streçliyorsanız…

PEYNİR SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI

Kaşar peynirini saklarken, nemli ortamlardan uzak tutun. Eğer ortamın nemi yükselirse bu peynirizin daha çabuk bozulmasını sağlar. Bu yüzden serin bir ortamda saklanması en iyisi olacaktır.

Krem peynirini sevmeyen var mı? Özellikle simitin yanında yenilen bu peyniri muhafaza ederken kabından çıkarmayın. Daima kapağını kapalı tutun. Mutlaka kendi kabı içerisinde saklayın başka bir kaba almayın.

Beyaz peynir gibi, burgu peynirini de salamura şeklinde kendi suyunda saklamanız en doğrusu olacaktır. Peyniri yiyeceğiniz kadar tabağınıza alın geri kalanını suyunda bırakın. Suyundan çıkarırsanız bozulmasını sağlayacaksınız.