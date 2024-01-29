Pişmiş Tavuk Dolapta Kaç Gün Durur? Pişmiş Tavuk Buzdolabında Kaç Gün Dayanır?

Çiğ tavuk, buzlukta 6 ay süre saklanabilir iken buzdolabında ise kısa bir süre dayanabilir. Pişmiş tavuk etinin bozulmadan saklanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler bulunur. Bunun için buzdolabının üst veya orta rafları tercih edilmelidir. Ek olarak, soğutucunun derecesi ise mevsime göre ideal aralıkta olmalıdır. Sağlıklı bir şekilde saklamak için pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur ve buzdolabında kaç gün dayanır sorularına yanıt aranmalıdır.

Pişmiş Tavuk Dolapta Kaç Gün Durur?

Türk mutfağında en çok tüketilen et çeşitlerinden biri de tavuktur. Bir beyaz et türü olduğundan dolayı oldukça sağlıklı kabul edilir. Yağ oranı düşük olduğu için hafiftir ve çoğu kez kırmızı ete bir alternatif olarak tercih edilir. Çünkü protein ile diğer vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Kendi başına bir yemek olabildiği gibi başka tariflere de eklenen lezzetli bir malzemedir. Tavuk eti, tercihe bağlı olarak haşlanabilir veya kızartılarak tüketilebilir. Çiğ ve pişmiş tavuğun saklanma süresi ise birbirinden biraz farklıdır. Pişmiş tavuk eti, en fazla 3 gün boyunca buzdolabında bozulmadan durabilir. Buna karşın bazı uzmanlar, ikinci güne kalan tavuk etinin gıda zehirlenmesine yol açabileceği kanısındadır. Ancak bu, büyük ölçüde saklama koşullarına da bağlıdır. Çiğ tavuk ise buzdolabında 1-2 gün, buzlukta ise en fazla 6 ay muhafaza edilebilir.

Pişmiş Tavuk Dışarıda Kaç Saatte Bozulur?

Tavuk etinin bozulmasını önlemek için muhakkak buzdolabında saklanması gerekir. Eğer aynı gün içinde tüketilmeyecek veya bir kısmı daha sonrası için saklanacak ise uygun koşulların sağlanması şarttır. Çiğ veya pişmiş fark etmeksizin, tavuk etinin oda sıcaklığında muhafaza edilmemesi gerekir. Çünkü bilindiği üzere et ürünleri, sıcağa dayanamayan gıdalar arasında yer alır. Bundan dolayı, pişirildikten bir süre sonra buzdolabına kaldırılmalıdırlar. Pişmiş tavuk eti oda sıcaklığında en fazla 2 saat dayanabilir. Çiğ hali ise 12 saate kadar bozulmadan durabilir, ancak bu süre arttıkça kokmaya ve bozulmaya başlar. Hava koşulları da bu süreyi etkiler, çünkü yaz aylarında sıcaklık artışı yaşandığından dolayı bozulma daha erken gerçekleşebilir.