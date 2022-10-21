Plastik kaplardaki kokuyu yok ediyor! Kabın içerisine 2 yemek kaşığı kattığınızda…

Plastik kapları ne kadar yıkarsanız yıkayın, içindeki o koku kolay kolay çıkmaz. Bunun için genelde çeşitli yöntemler deneriz. Fakat kimyasal kullanmadan doğal yöntemler ile bu kokudan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
KABARTMA TOZU KULLANIN
Kabartma tozu temizlik için birçok kullanıma sahiptir, bu nedenle saklama kaplarınızda oluşan kokuları ortadan kaldırması şaşırtıcı değil! Kabartma tozu ve suyu bir macun halinde karıştırın ve kabın içine sürün. Bir veya iki gün sihrini çalıştırmaya bırakın ve kullanmadan önce yıkayın.
LİMON KULLANIN
Limonun sitrik asidi kokuları gidermede çok güçlü olabilir veya kesilmiş bir limonu kapalı kapta bırakabilir ya da plastik kabın içini limon suyu ya da bir dilim limonla ovalayabilirsiniz.
SİRKE İLE DURULAYIN
Öncelikle saklama kaplarınızı sıcak su ve sabunla yıkamanız gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra içini beyaz sirke ile doldurup birkaç dakika (en az üç dakika) bekletin. Ardından sirkeyi dökmeniz ve saklama kaplarını bir kez daha sıcak su ve sabunla yıkamanız gerekir. Artık o plastik saklama kutularını tazelemeye hazırsınız. Gerektiğinde yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak koku oluşumunu engelleyebilirsiniz.
GAZETE KAĞIDI KULLANIN
Son on yıldır biriktirdiğiniz o gazeteler çok işinize yarayacak! Yapmanız gereken tek şey biraz gazete alıp plastik kapları onunla doldurmak. Ardından kapağı sabitleyin ve saklama kutusunu yaklaşık 24 saat bırakın.
GÜNEŞ IŞIĞI
Plastik kaplarınızı havalandırıp güneşe çıkarmak bu kötü kokudan kurtulmanıza yardımcı olacak. Özellikle yeni aldığınız bir kap varsa, biraz dışarıda bırakıp havalandırmanız yemeklerinize koku sinmesini önlemeye yardımcı olacaktır.