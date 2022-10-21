Plastik kaplardaki kokuyu yok ediyor! Kabın içerisine 2 yemek kaşığı kattığınızda…

Yemek hazırlığı ve yemek artıkları için cam kaplar kullanmayı tercih etseniz bile, genelde plastik kaplar tercih edilir. Peki bu plastik kaplardaki kötü koku nasıl yok edilir? Bu kokudan kurtulmanın birçok yolu bulunuyor. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:42 PAYLAŞ ABONE OL

Plastik kapları ne kadar yıkarsanız yıkayın, içindeki o koku kolay kolay çıkmaz. Bunun için genelde çeşitli yöntemler deneriz. Fakat kimyasal kullanmadan doğal yöntemler ile bu kokudan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

KABARTMA TOZU KULLANIN Kabartma tozu temizlik için birçok kullanıma sahiptir, bu nedenle saklama kaplarınızda oluşan kokuları ortadan kaldırması şaşırtıcı değil! Kabartma tozu ve suyu bir macun halinde karıştırın ve kabın içine sürün. Bir veya iki gün sihrini çalıştırmaya bırakın ve kullanmadan önce yıkayın.