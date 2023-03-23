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Ramazan pidesinin üzerine sürülen ”şifa”: Ustaların yıllardır uyguladığı sır meğer buymuş!

Ramazan ayının simgelerinden biri olan Ramazan pidesi, severek tüketilen lezzetler arasında yerini alıyor. Kokusu ve lezzetilye sofralarda yerini alan bu pideyi, ustalar gibi pişirmek mümkün. Bahsedeceğimiz bu yöntem ile evde pişen pide kurumuyor, içi ise bulutlar kadar yumuşak kalıyor. İşte Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları…

Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:38
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Ramazan pidesinin üzerine sürülen ”şifa”: Ustaların yıllardır uyguladığı sır meğer buymuş!

Çıtır çıtır Ramazan pidesi hazırlamak isteyenler için fırın ustalarının püf noktalarını paylaşacağız bugün. Hamur mayasının içine ekleyeceğiz süt ile tadına doyum olmayan pide yapacaksınız. İşte Ramazan pidesi tarifi ve lezzetinin sırları…


FIRINA VERİLMEDEN ÖNCE "ÜZERİNE ŞİFA" ADINI VERDİKLERİNİ BİR SIVI SÜRÜYORLAR

Pidenin kuru çıkmaması için, ustalar pidenin üzerine "şifa" adı verilen un ve su karışımının kaynaması ile elde edilen bir karışım sürüyorlar. Fakat pidenin üzerine şifa sürülüyorsa, yumurta sürülmemesi gerekiyor.

EVDE RAMAZAN PİDESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

  • Pide yaparken kullandığınız mayanızın iyi olması ve fırınınızı en sıcak ayarda kullanmanız önemlidir.
  • Ramazan pidesinin düzgün ve güzel gözükmesi için atılan tırnakların düz ve bitişik olmalıdır
  • Tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanın
  • Pidenin daha lezzetli olması için içerisine zeytinyağı ekleyin

  • Hamuru yaparken mayanın aktif hale gelmesi için mutlaka ılık su kullanın
  • Hamuru katlama ve dinlendirme aşamalarına özen gösterin
  • Pidenin üzerinin parlak görünmesi için yumurta sarısı ya da un ve kaynar karışımı kullanın

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3-4 su bardağı un

Hamurun üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı un
  • 2-3 yemek kaşığı su
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Susam ve çörek otu

YAPILIŞI

  1. Derin bir kabın içerisine ılık süt ve suyu alın. Ardından yaş mayayı ufalayarak ilave edin.
  2. Sonra tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
  3. Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika mayalanması için bekletin.
  4. Ardından fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpiştirip hazırlayın.
  5. Kabaran pide hamurunu alıp tepsinin tam ortasına yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak olacak şekilde açarak hamuru büyütün.
  6. Sonra bir kasede un ve suyu güzelce çırparak karıştırın.
  7. Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini oluşturun.
  8. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek sabitleyin.
  9. Son olarak ise üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.

Ramazan pidemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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