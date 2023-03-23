Ramazan pidesinin üzerine sürülen ”şifa”: Ustaların yıllardır uyguladığı sır meğer buymuş!

Çıtır çıtır Ramazan pidesi hazırlamak isteyenler için fırın ustalarının püf noktalarını paylaşacağız bugün. Hamur mayasının içine ekleyeceğiz süt ile tadına doyum olmayan pide yapacaksınız. İşte Ramazan pidesi tarifi ve lezzetinin sırları…
FIRINA VERİLMEDEN ÖNCE "ÜZERİNE ŞİFA" ADINI VERDİKLERİNİ BİR SIVI SÜRÜYORLAR
Pidenin kuru çıkmaması için, ustalar pidenin üzerine "şifa" adı verilen un ve su karışımının kaynaması ile elde edilen bir karışım sürüyorlar. Fakat pidenin üzerine şifa sürülüyorsa, yumurta sürülmemesi gerekiyor.
EVDE RAMAZAN PİDESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
MALZEMELER
Hamurun üzeri için:
YAPILIŞI
Ramazan pidemiz hazır! Herkese afiyet olsun.