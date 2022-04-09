Ramazan’da kilo almamanın altın kuralı! İftardan sonra kesinlikle...

İftar ve sonrasında en az bir buçuk litre su tüketin



Sahurda en az bir litre, iftar ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini belirtti. Gültaç Dayı Çamır, "İftarda uzun süreli açlıktan sonra hızlı ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı" dedi.



Ramazan pidesine dikkat!

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin ramazan pidesine dikkat etmesi gerektiğini de söyleyen Çamır, iştah açıcı ramazan pidesinin çok fazla tüketilmesi durumunda kilo aldırabildiğini belirtti. Tam buğday ekmeklerinin belli bir süre sonra içerisindeki posa nedeniyle daha çabuk tokluk hissedilmesine neden olduğunu vurgulayan Çamır, pide için bu durumun geçerli olmadığını belirterek, "Ramazanda kilo almak istemiyorsanız yediğiniz pide miktarını azaltabilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz. Şerbetli ve hamurlu tatlılar da bir anda fazla kalori aldırarak kilo almanıza neden olur. Bu tarz tatlıların yerine küçük bir parça güllaç veya bir porsiyon sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Ancak düşük kalorili tatlılarda olsa tatlı tüketimini de sınırlandırın. Özellikle her gün tatlı yemekten kaçının" dedi.

