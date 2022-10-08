Rengi gitmiş çamaşırlarınızı bembeyaz yapan formül! Makinenize iki yemek kaşığı eklediğinizde…

Elinizde klorlu ağartıcı yoksa veya kimyasalları atlamayı tercih ediyorsanız, çamaşırlarınızı beyazlatmanın bazı doğal yöntemler de dahil olmak üzere alternatif yolları vardır. Gelin bu yolların neler olduğuna birlikte bir bakalım.
BEYAZ ÇAMAŞIRLAR NEDEN BEYAZLIĞINI KAYBEDER?
Beyaz giysilerinizi, çarşaflarınızı ve banyo havlularınızı parlatma zamanı geldiğinde, çoğumuz önce klorlu ya da oksijenli ağartıcıya yöneliriz. Ancak kumaşları beyazlatmanın başka yolları da var. Bu ağartıcı alternatiflerinin çoğu, pamuk veya keten gibi doğal lifler üzerinde en iyi sonucu verir ve solmayı önlemek için yalnızca baskı veya kontrast süslemesi olmayan beyaz giysiler üzerinde kullanılmalıdır.
ÇAMAŞIR BEYAZLATMADA ÇOK ETKİLİ!
BEYAZ SİRKE
Bir galon sıcak suya bir bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin. Beyaz kumaşı karışıma daldırın ve gece boyunca ıslanmasına izin verin, ardından her zamanki gibi yıkayın. Beyaz veya renkli giysileri yıkarken durulama döngüsüne bir fincan beyaz sirke eklemek, giysilerin mat görünmesine neden olan deterjan kalıntılarını kesmeye yardımcı olacaktır.
LİMON
Limonlardaki sitrik asit kumaşları ağartabilir ve pamuk, keten ve polyester elyafları beyazlatmak için iyi çalışır. Yarım bardak limon suyunu (yaklaşık dört limondan) bir galon sıcak suya karıştırın. Limon suyuna beyaz çamaşırları ekleyin ve en az bir saat bekletin. Beyazlatmak için gece boyunca bile daha uzun süre suda bekletebilirsiniz. Sonra her zamanki gibi yıkayın. Çamaşır makinenize 2 çorba kaşığı koymanız yeterli olacak.
KABARTMA TOZU
Bir galon kaynar suya bir bardak kabartma tozu karıştırın, ardından ocaktan alın ve kirli beyaz çamaşırları ekleyin. En az bir saat veya gece boyunca ıslanmalarını bekleyin. Sodyum bikarbonat, onları donuk bırakan pamuklu giysiler üzerindeki toprağı kesmeye yardımcı olacaktır. Her zamanki gibi yıkayın.
BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI
Toz bulaşık makinesi deterjanlarının çoğu, doğal lifli kumaşları beyazlatacak sodyum hipoklorit (klorlu ağartıcı) içerir. Bir galon sıcak suya dörtte bir veya yarım fincan toz ekleyin ve tozun tamamen çözüldüğünden emin olun. Pis beyaz çamaşırları karışıma ekleyin ve her zamanki gibi yıkamadan önce en az 30 dakika bekletin.