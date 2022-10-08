Rengi gitmiş çamaşırlarınızı bembeyaz yapan formül! Makinenize iki yemek kaşığı eklediğinizde…

Berrak beyaz bir gömlek veya mükemmel kesimli beyaz bir tişört, gardırop klasikleridir. Son zamanlarda beyaz kıyafetlerine baktın mı? Biraz gri veya kirli beyaz görünüyorlarsa, onları aydınlatmanın zamanı gelmiş olabilir. Peki bu çamaşırları olduğundan daha beyaz nasıl yaparız? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 08.10.2022 08:42 PAYLAŞ ABONE OL

Elinizde klorlu ağartıcı yoksa veya kimyasalları atlamayı tercih ediyorsanız, çamaşırlarınızı beyazlatmanın bazı doğal yöntemler de dahil olmak üzere alternatif yolları vardır. Gelin bu yolların neler olduğuna birlikte bir bakalım.

BEYAZ ÇAMAŞIRLAR NEDEN BEYAZLIĞINI KAYBEDER? Özellikle her şeyi birlikte yıkarsanız, diğer kumaşlardan renk aktarımı

Kumaşta kalan deterjan ve yumuşatıcı kalıntısı

Nikotin veya hava kirliliği gibi çevresel nedenler

Yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan vücut yağları ve lekeleri Beyaz giysilerinizi, çarşaflarınızı ve banyo havlularınızı parlatma zamanı geldiğinde, çoğumuz önce klorlu ya da oksijenli ağartıcıya yöneliriz. Ancak kumaşları beyazlatmanın başka yolları da var. Bu ağartıcı alternatiflerinin çoğu, pamuk veya keten gibi doğal lifler üzerinde en iyi sonucu verir ve solmayı önlemek için yalnızca baskı veya kontrast süslemesi olmayan beyaz giysiler üzerinde kullanılmalıdır.