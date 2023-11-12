Saatler içinde yüzü tamamen değişti! 'Güneş zehirlenmesi' genç kadını bu hale getirdi

İspanya'nın Gran Canaria Adası'na tatile giden Lilo, 'güzel bir bronzluk' elde etmek isterken hayatının şokunu yaşadı. Tiktok'ta paylaşım yapan Lilo, videolarında alnının şişmeye başladığını fark etti ve bu durum tam anlamıyla bir felakete dönüşeceğinin erken belirtilerini gösteriyordu.



Güneşlenme sonrası hafifçe başlayan alın şişliği, ertesi sabah korkunç bir hal aldı. Takipçilerini durumu aktaran Lilo, "Sabah uyanınca bir gözüm şişmişti" dedi. Lilo'nun sağ gözündeki şişlik o kadar kötüydü ki artık gözlerini açamıyordu. Gün içinde durumunun daha da kötüleştiğini söyleyen kadın, tamamen tanınmaz bir hal aldı.





Son derece ürpertici bu görüntünün sebebi güneş zehirlenmesiydi. Tüm yüzü şiştikten sonra lilo'nun yüzü soyulmaya başladı. Soluğu acil serviste alan genç kadın, yapılan müdahaleler sonrası toparlanmaya başladı ve sakinledi. Kim kendisini o halde görse panik olmaz ki?

Sosyal medya hesabında durumunu takipçileri ile adım adım paylaşan Lilo'nun bu videoları 7 milyondan fazla izlenme aldı. Güneş zehirlenmesi ifadesini ilk kez duyan takipçiler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki nedir bu güneş zehirlenmesi?





Güneş zehirlenmesi, gerçekten zehirlendiğiniz anlamına gelmez. Genellikle ağır bir güneş yanığı için kullanılan bir terimdir. Lilo, güneşlenme esnasında yüzünü herhangi bir güneş koruyucu kremle korumadığı için bu durumu yaşadığını belirtti.

Güneş zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Yüzde ve vücutta yanma hissi

Şişlik

Bulantı

Yüzde ve vücudun çeşitli yerlerinde oluşan kabarcıklar

Deri döküntüsü

Soyulma





Nasıl önlem alınmalı?



Saatlerce güneş altında korunmasız bir şekilde kalır ve hiçbir önlem almazsanız ciddi güneş yanıklarına maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple güneşe çıkmadan önce mutlaka koruyucu güneş kremleri kullanılmalı ve güneşin en yoğun geldiği saatlerde güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Güneşlenme esnasında ise vücut susuz bırakılmamalıdır.