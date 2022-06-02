Saç dökülmesine kesin çözüm! Etkisine inanamayacaksınız!

Saç dökülmesinin farklı nedenleri olabilir. Bu sebeplerin başında ise genetik, hormonal dengesizlikler, stres ve beslenme hataları gelmektedir.
Ancak saçınızı tekrar eski haline getirmek için soğanın gücünden yararlanabilirsiniz.
SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?
Saç dökülmesinin çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Erkek veya kadın tipi kellik diğer adıyla androgenetik alopesi olarak da bilinen ve özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ve menopoz geçirmiş kadınlarda sıkça görülmektedir.
Erkeklerde kellik genetik, kanser, tiroid ya da kullanılan ilaçların bir sonucu olabilir.
Kadınlarda ise kellik olma ihtimali daha düşük olsa 3 tipe ayrılmaktadır. Birinci tip, saçın yavaş yavaş inceldiği zamana verilen addır. Tip 2, saçın inceldiği yerlerin artarak genişlemesi ve boşlukların artması anlamına gelir. Son olarak tip 3 ise kafa derisinde saçların olmadığı ve derinin gözüktüğü durumu betimlemek için kullanılıyor.
Kadınlarda kellik genelde genetik, ilaç tedavisinin bir yan etkisi ya da hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkabilir.
20'li yaşlardaki kadınların saçlarının dökülmesi pek olası değildir. Onun yerine 40'lı yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkmaktadır.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI MUCİZEVİ YÖNTEM
SOĞAN SUYU
Eğer soğanın kokusu sizin için sorun değilse bu yöntemin faydalarına inanamayacaksınız. Bu konuda yapılan son araştırmalarda soğanın saç derisine uygulandığında yeni saçların oluşumunu desteklediği ve var olan saçların da dökülmesini engellediği ortaya çıktı.
Soğan suyunu uygulamak için birkaç soğanın suyunu sıkıp bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından saç diplerinize ve saçınızın tamamına uygulayın. Birkaç dakika saç diplerinize masaj yapın ve 15 dakika boyunca beklemeye bırakın. Ardından günlük saç yıkama rutininizi uygulayabilirsiniz.
Bu yöntemi iki haftada bir uygularsanız en fazla bir ay içerisinde saç dökülme sorununuzun azalarak tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz.
ÇEMEN OTU
Bir diğer ilginç yöntem de çemen otu tohumlarını kullanmaktır. Bir gece suda beklettiğiniz tohumları ertesi gün suyun içerisinde ezerek macun kıvamına getirin. Arından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Son olarak saçınızı ıslattığınız bir havluya sarın. Bu sayede macun kurumadan etkisini göstermeye devam edecektir. 30 dakika bekledikten sonra saçınızı durulayabilirsiniz. Haftada bir uygulayacağınız bu yöntem sayesinde kısa zamanda saçlarınız eski gürlüğüne kavuşacak.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
İçerisinde bulunan laurik asit sayesinde saçlara nüfuz ederek protein kaybını önleyen hindistan cevizi yağı dökülmelerin önüne geçmede etkili bir çözümdür.
Bu yağı saç tipinize göre yıkamadan önce veya sonra uygulayabilirsiniz. Kuru saçlar için durulanmayan bakım yağı olarak tercih edilebilir. Ancak yağlı saçlarda yıkamadan önce birkaç saat saçta bekletilip durulanması önerilmektedir.
Ayrıca yapılan bir çalışmada saç derisine uygulanan hindistan cevizi yağının kafa derisinde bulunan mikrobiyomunu zenginleştirerek saç derisini ve saç köklerini güçlendirdiği ortaya çıktı.