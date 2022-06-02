Saç dökülmesine kesin çözüm! Etkisine inanamayacaksınız!

Ancak saçınızı tekrar eski haline getirmek için soğanın gücünden yararlanabilirsiniz.

Saç dökülmesinin farklı nedenleri olabilir. Bu sebeplerin başında ise genetik, hormonal dengesizlikler, stres ve beslenme hataları gelmektedir.

SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?

Saç dökülmesinin çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Erkek veya kadın tipi kellik diğer adıyla androgenetik alopesi olarak da bilinen ve özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ve menopoz geçirmiş kadınlarda sıkça görülmektedir.

Erkeklerde kellik genetik, kanser, tiroid ya da kullanılan ilaçların bir sonucu olabilir.