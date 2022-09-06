Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!

Tuvalet temizliği, özellikle kireçli tuvalet lekelerinin nasıl çıkarılacağı ile ilgili birçok soruyu barındırıyor. Zamanla oluşan sarı klozet lekeleri, en çok mücadele edilmesi gereken sorunlardan birine dönüşüyor. Fakat aslında evinizdeki sadece iki malzemeyle lekeleri bitirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Kireç lekeleri, birikim gösterebileceği ve çıkarılması oldukça zor lekelere dönüşebileceği için çıkarmak da zorlu hale gelir. Bu lekeler, genellikle tuvaletin ulaşılması zor alanlarında veya sert su sorunları nedeniyle meydana gelir. Tuvaletler düzenler olarak temizlense bile düzenli olarak yeniden ortaya çıkabilir.

"ALTIN KURALIN SIRRI İKİ MALZEMEDE" Ev temizliği konusunda uzman olan Chris Wootton, klozet lekelerini temizlemenin "altın bir kuralı" olduğunu belirtti. Klozet lekelerini temizlemenin en iyi yolunun alkali olmayan ürünlerin kullanılması olarak belirten Wootton, klozet lekelerinin çoğunun sert suyun bulunduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü söyledi. Temizlik için kullanılan çamaşır suları, aslında kireç kalıntısının rengini açarak onu görünmez hale getiriyor. Bu durum ise klozet lekelerinin hızla geri dönmesine neden oluyor. Kireç tortusunun tamamen yok olması için yapılması gereken daha önemli bir adım bulunuyor.