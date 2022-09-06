Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!

Kireç lekeleri, birikim gösterebileceği ve çıkarılması oldukça zor lekelere dönüşebileceği için çıkarmak da zorlu hale gelir. Bu lekeler, genellikle tuvaletin ulaşılması zor alanlarında veya sert su sorunları nedeniyle meydana gelir. Tuvaletler düzenler olarak temizlense bile düzenli olarak yeniden ortaya çıkabilir.
"ALTIN KURALIN SIRRI İKİ MALZEMEDE"
Ev temizliği konusunda uzman olan Chris Wootton, klozet lekelerini temizlemenin "altın bir kuralı" olduğunu belirtti. Klozet lekelerini temizlemenin en iyi yolunun alkali olmayan ürünlerin kullanılması olarak belirten Wootton, klozet lekelerinin çoğunun sert suyun bulunduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü söyledi.
Temizlik için kullanılan çamaşır suları, aslında kireç kalıntısının rengini açarak onu görünmez hale getiriyor. Bu durum ise klozet lekelerinin hızla geri dönmesine neden oluyor. Kireç tortusunun tamamen yok olması için yapılması gereken daha önemli bir adım bulunuyor.
"ALKALİ OLMAYAN BİR TEMİZLİK SOLÜSYONU ÜRETİLMELİ"
Kireç tortusunun tamamen yok olduğundan emin olmak için Chris, kendi güçlü ama doğal temizleme solüsyonunuzu hazırlayabileceğinizi, bunun için beyaz sirke kullanmanızı öneriyor. Chris'in tavsiyesi, sirke kullanarak doğal bir temizleme tüyosu önerdiği alkali olmayan bir temizleme solüsyonu kullanmaktır.
Kuvvetli asidik bir çözelti yapabilmek için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Yarım bardak kabartma tozunu sarı lekelerin bulunduğu alanlara döktükten sonra 15 dakika kadar bekleyin. Ardından üzerine beyaz sirkeyi etkilenen bölgelere dökün. Bu karışım, asidi aktive eden ve en inatçı kireç birikintilerini bile parçayabilecek bir reaksiyon üreterek klozeti tertemiz yapar.
Yaklaşık 10 dakika sonra, klozeti bir ovma pediyle iyice ovalayın. Ardından, hepsini durulamak için birkaç kez yıkayın. Bu asidik solüsyon en inatçı lekelerin çıkarılmasına ve klozetin kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir.
"ÜÇ ANA FAKTÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK ÖNEMLİ"
Tabii ki, birincil işlevleri göz önüne alındığında, tuvaletlerde kir ve birikme sürpriz değildir. Ancak klozetin içinde veya çevresinde rengi bozulmuş, hoş olmayan klozet lekeleri görüyorsanız, buna neden olabilecek üç ana şey olduğunu bilmenizde fayda var: Bakteri üremesi, sert su veya temizlikler arasında çok uzun süre beklemek.
Evlerimizdeki tüm alanlar ve aletler arasında, tuvalet en sorunlu olanlardan biri ve bunun nedeni, çok fazla kullanım görmesi ve içinde sürekli su kalması, ki bu da kirecin gelişmesi için mükemmel bir ortam olmasına neden oluyor.
Sarı renge dönüşmesi, kireç kurudukça beraberindeki tüm kir parçacıklarını toplaması ve yavaş yavaş klozetin iç kısmında katman katman lekeler oluşturması gerçeğinden de etkilenir.