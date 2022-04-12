Sadece 3 dakikada buzdolabını pırıl pırıl yapan yöntem! Kısa sürede tertemiz olacak

Buzdolabınızı sadece 3 dakikada temizleme sırrını veren Courtney, birçok kişinin bu ipuçlarıyla lekesiz ve kolay kullanılan bir buzdolabına kavuşmasını da sağlıyor. İşte en iyi temizliği sunan 3 dakikalık o adımlar…

BUZDOLABINI BOŞALTIN

Yakınınıza bir çöp poşeti alın ve artık tüketilmeyecek her şeyi doğrudan çöpe atın. Tezgahın üzerine ise hala kullanılabilecek durumda olanları yerleştirin. Buzdolabınızda tüketme ihtimali düşük olduğunuz ürünleri de bir kenara ayırın. Burada fazla düşünmeden buzdolabınızda büyük bir yer açabilirsiniz.