Sadece 3 dakikada buzdolabını pırıl pırıl yapan yöntem! Kısa sürede tertemiz olacak

Buzdolabınızı sadece 3 dakikada temizleme sırrını veren Courtney, birçok kişinin bu ipuçlarıyla lekesiz ve kolay kullanılan bir buzdolabına kavuşmasını da sağlıyor. İşte en iyi temizliği sunan 3 dakikalık o adımlar…
BUZDOLABINI BOŞALTIN
Yakınınıza bir çöp poşeti alın ve artık tüketilmeyecek her şeyi doğrudan çöpe atın. Tezgahın üzerine ise hala kullanılabilecek durumda olanları yerleştirin. Buzdolabınızda tüketme ihtimali düşük olduğunuz ürünleri de bir kenara ayırın. Burada fazla düşünmeden buzdolabınızda büyük bir yer açabilirsiniz.
SIVILARI ATIN
Kullanılmayan süt, sos gibi gibi sıvı ürünleri de buzdolabından uzaklaştırın. Çöp poşetine bunları da attıktan sonra çöp poşetlerini hemen dışarı çıkarın. Sıvılar, buzdolabında fazla beklediğinde fark etmediğiniz kadar yer kaplayabilir ve istenmeyen akıntılara sebep olarak daha uzun süren temizlik rutinine neden olabilir.
SİLİN VE DÜZENLEYİN
Ilık, sabunlu su ve temiz bir bez ile buzdolabının raflarını silin. Yaklaşık bir dakikada tüm silme işlemini bitrebilirsiniz. Tüm camı silin ve kenarları, köşeleri bu silme işlemi sırasında atlamayın. Böylece yalnızca 3 adımda tüm buzdolabınızı tertemiz hale getirebilirsiniz.
Düzenli olarak bu işlemi tekrarladığınızda uzun süren ovma seanslarından da kurtulabilirsiniz. Haftada yalnızca bir kere bu işlemi yaparak hem düzenli hem de sürekli temiz bir buzdolabı kullanabilirsiniz.