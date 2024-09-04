Sadece 3 damla mutfak dolaplarındaki yağ lekelerini su gibi akıtıyor! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor…

Dolaplara sıçrayabilecek yağları düşünmeden rahat bir şekilde yemek yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise yazımızı okumaya devam edin.
DAKİKALAR İÇİNDE YAĞ LEKELERİNDEN KURTULUN
Doğal temizlik yöntemi dendiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan beyaz sirke, mutfak dolaplarındaki yağ lekeleri için de etkili oluyor. Ancak, bu sefer yalnız değil! Karışımın içerisine birkaç damla ekleyeceğiniz sürpriz malzeme sayesinde mutfak dolaplarınız mis gibi kokacak.
Malzemeler:
Beyaz sirke
Ilık su
Boş ve temiz bir sprey şişesi
Yumuşak bir bez
Tercih ettiğiniz bir esansiyel yağ
Boş ve temiz bir sprey şişesinin yarısına ılık su ve diğer yarısına da beyaz sirkeyi ekleyin.
Ardından tercih ettiğiniz esansiyel yağı karışımın içerisine damlatın.
Oluşturduğunuz karışımı yağlı mutfak dolabının üzerine püskürtün ve bir süre bekleyin.
Yumuşak bezi ıslatın ve güzel bir şekilde durulayın. Durulamanızın nedeni ise fazla suyun ahşap mutfak dolabına zarar verebilecek olmasıdır.
KARBONAT VE LİMON SUYU İLE YAĞ LEKELERİNİ TEMİZLEYİN
Doğal temizlik dendiğinde beyaz sirkeden sonra akla gelen diğer ürünler arasında da karbonat ve limon bulunur.
Karbonat, ılık su ve limon suyunu karıştırın.
Oluşturduğunuz karışımı boş ve temiz bir sprey şişesine ekleyin ve mutfak dolaplarınıza püskürtün.
Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra yumuşak bir bez yardımıyla dolapları silebilirsiniz.
Ardından süngeri durulayıp sıkın ve son kez tekrar dolap kapaklarını silin.