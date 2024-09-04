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Sadece 3 damla mutfak dolaplarındaki yağ lekelerini su gibi akıtıyor! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor…

Yemek yapmak birçok kişi için son derece eğlenceli olsa da, mutfak temizliği konusunda aynı düşünceye sahip olmayabilirsiniz. Özellikle yağlı yemek yaptığınızda mutfak dolaplarına sıçrayan yağlar canınızı sıkabilir. Ancak, sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde yemek yaparken sıçrayan yağları düşünmenize gerek kalmayacak. Nasıl mı? Gelin detayları birlikte inceleyelim…

Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:42
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Sadece 3 damla mutfak dolaplarındaki yağ lekelerini su gibi akıtıyor! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor…

Dolaplara sıçrayabilecek yağları düşünmeden rahat bir şekilde yemek yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise yazımızı okumaya devam edin.

DAKİKALAR İÇİNDE YAĞ LEKELERİNDEN KURTULUN

Doğal temizlik yöntemi dendiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan beyaz sirke, mutfak dolaplarındaki yağ lekeleri için de etkili oluyor. Ancak, bu sefer yalnız değil! Karışımın içerisine birkaç damla ekleyeceğiniz sürpriz malzeme sayesinde mutfak dolaplarınız mis gibi kokacak.

Malzemeler:

Beyaz sirke

Ilık su

Boş ve temiz bir sprey şişesi

Yumuşak bir bez

Tercih ettiğiniz bir esansiyel yağ

Boş ve temiz bir sprey şişesinin yarısına ılık su ve diğer yarısına da beyaz sirkeyi ekleyin.

Ardından tercih ettiğiniz esansiyel yağı karışımın içerisine damlatın.

Oluşturduğunuz karışımı yağlı mutfak dolabının üzerine püskürtün ve bir süre bekleyin.

Yumuşak bezi ıslatın ve güzel bir şekilde durulayın. Durulamanızın nedeni ise fazla suyun ahşap mutfak dolabına zarar verebilecek olmasıdır.

KARBONAT VE LİMON SUYU İLE YAĞ LEKELERİNİ TEMİZLEYİN

Doğal temizlik dendiğinde beyaz sirkeden sonra akla gelen diğer ürünler arasında da karbonat ve limon bulunur.

Karbonat, ılık su ve limon suyunu karıştırın.

Oluşturduğunuz karışımı boş ve temiz bir sprey şişesine ekleyin ve mutfak dolaplarınıza püskürtün.

Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra yumuşak bir bez yardımıyla dolapları silebilirsiniz.

Ardından süngeri durulayıp sıkın ve son kez tekrar dolap kapaklarını silin.

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