Sahurda bir bardak içince hem kilo verdiriyor hem de iftara kadar tok tutuyor

İftarda yemeği fazla kaçırdıysanız ya da genel olarak hazımsızlık problemi yaşıyorsanız altın süt tam size göre. Her gün tüketeceğiniz bir bardak sayesinde hazımsızlık probleminizden kurtulup gün boyu tokluk hissine sahip olabilir, kolayca kilo vermenize uygun bir yöntem olarak da kullanabilirsiniz.
KİMLER TÜKETEBİLİR?
1 yaşının üzerinde olan tüm bireylerin tüketimine uygundur. İçeriğinde bulunan güçlü baharatlar nedeniyle günde bir bardağı aşmayacak şekilde güvenle tüketilebilir. Mide rahatsızlıklarından muzdarip iseniz içmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız öneriliyor.
FAYDALARI
Altın süt metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Yağ yakımını kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.
İçeriğindeki özellikle karabiber ve bal sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı semptomların giderilmesine yardımcı olur, boğaz ağrısını ve öksürüğü yatıştırır.
Antioksidan özelliğe sahiptir, vücudu toksinlerden arındırarak cildi güzelleştirir ve sivilce oluşumunu engeller.
Bağışıklığın güçlenmesine katkıda bulunur, alerjilerin sebep olacağı etkilerin önüne geçer.
Doğal bir ağrı kesici olarak da tüketilebilir.
Malzemeler
2 su bardağı süt
2 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çimdik karabiber
1 çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın
Bal miktarı isteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir
Yapılışı
Öncelikle sütü bir cezvenin ya da küçük boy tencerenin içerisine alıp ocağa yerleştirin. Üzerine zerdeçal ve karabiberi ekleyerek kısık ateşte pişirmeye başlayın. Kaynayana kadar sürekli karıştırın ve kaynamaya başladığında ocaktan alın. Süt ılıyana kadar soğumaya bırakın. Ardından içmeden önce içerisine bal ekleyin ve altın sütünüz içime hazır.