Sahurda bir bardak içince hem kilo verdiriyor hem de iftara kadar tok tutuyor

Süt ve baharatlarla hazırlanarak sıcak olarak tüketilen altın süt içeceği, Ramazan aylarının da vazgeçilmezi olmaya aday. Uzun süre tok tutan içeriği sayesinde sahurda tüketebilirsiniz…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:01

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İftarda yemeği fazla kaçırdıysanız ya da genel olarak hazımsızlık problemi yaşıyorsanız altın süt tam size göre. Her gün tüketeceğiniz bir bardak sayesinde hazımsızlık probleminizden kurtulup gün boyu tokluk hissine sahip olabilir, kolayca kilo vermenize uygun bir yöntem olarak da kullanabilirsiniz.

KİMLER TÜKETEBİLİR? 1 yaşının üzerinde olan tüm bireylerin tüketimine uygundur. İçeriğinde bulunan güçlü baharatlar nedeniyle günde bir bardağı aşmayacak şekilde güvenle tüketilebilir. Mide rahatsızlıklarından muzdarip iseniz içmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız öneriliyor.