Saniyeler içerisinde uykuya dalmanızı sağlayacak yöntem! Tek yapmanız gereken bunu düşünmek…

Dr. Walter, bu yöntemi "tamamen ezber bozan" olarak nitelendirerek bunu otuzlu yaşlarında bilmiş olmayı dilediğini ekledi.

"Ben bir doktorum ve bazen uykuya dalmakta zorluk çekiyorum ve öğrendikten sonra benim için etkili olan bu yöntemi size anlatacağım. Melatonin veya uyku ilacı almayı içermiyor" dedi.

Uzman, diğer takviyelerin, yatmadan önce sıcak bir duş almayı veya hatta okumayı bile içermediğini, bilişsel karıştırma dediğimiz basit bir zihinsel egzersiz olduğunu söyledi.