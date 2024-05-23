Saniyeler içerisinde uykuya dalmanızı sağlayacak yöntem! Tek yapmanız gereken bunu düşünmek…

Geceleri uykuya dalamamaktan daha sinir bozucu bir şey yoktur; ancak uykuya dalmanıza yardımcı olacak basit bir beyin oyunu oynayabilirsiniz.
Uzmanlara göre diğer uyku bozukluklarıyla birlikte uykusuzluk da en az üç kişiden birini etkiliyor. Ekran başında geçirilen süreyi kısaltmak, sıcak bir banyo ve papatya çayı da dahil olmak üzere dinlenmenin klasik yollarını bilsek de, uyanık halde uzanıp uyumayı beklemek sinir bozucu olabilir.
Yani, ne kadar koyun sayarsanız sayın, kendinizi bir o yana bir bu yana dönüp dururken buluyorsanız Dr. Scott Walter bu yöntemin tam size göre oldğunu söyledi.
Dr. Walter, bu yöntemi "tamamen ezber bozan" olarak nitelendirerek bunu otuzlu yaşlarında bilmiş olmayı dilediğini ekledi.
"Ben bir doktorum ve bazen uykuya dalmakta zorluk çekiyorum ve öğrendikten sonra benim için etkili olan bu yöntemi size anlatacağım. Melatonin veya uyku ilacı almayı içermiyor" dedi.
Uzman, diğer takviyelerin, yatmadan önce sıcak bir duş almayı veya hatta okumayı bile içermediğini, bilişsel karıştırma dediğimiz basit bir zihinsel egzersiz olduğunu söyledi.
Bunun "düşüncelerinizi yeniden düzenlemenin ve uykuya dalmanın" kolay bir yolu olduğunu söyledi.
Dr. Scott, bu yöntemin etkili olduğunu, çünkü geceleri uyanık kalmamızı sağlayacak "zihnimizi bilinçli düşünce kalıplarından uzaklaştırdığını" açıkladı.
Bunlar endişelerden planlara ve hatta yaşadığınız tartışmalara kadar her şey olabilir.
Dr. Scott, bilişsel karıştırmayı yapmanın birkaç farklı yolu olduğunu paylaştı ve rastgele kelimeler veya nesneler düşünmeniz gerektiğini söyledi. "Örneğin inek, yaprak, sandviç, tereyağı, karaciğer gibi şeyler. Hiçbir anlam ifade etmeyen rastgele şeyler. Sonra kalp atışınızı sayın. Her sekiz atışta, sırayla alfabedeki harflerle başlayan bir kelime düşünün."
Uzman daha sonra bunun nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarak açıkladı. Bunu yaparak, mikro rüyaları "taklit ettiğini" söyledi ve bunların "uykunun geçişi" sırasında meydana geldiğini söyledi. Böylece beyninize uyumanın "güvenli olduğunu" bildiriyor.