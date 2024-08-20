Saniyeler içerisinde yatak çarşafını değiştirin! Bu yöntemde tek dikkat etmeniz gereken…

Yatak çarşaflarını değiştirmek hijyen ve sağlık açısından oldukça önemlidir. Ancak, bu durum zaman zaman oldukça zorlayıcı bir ev işi haline dönüşebilir. Yatağın bir tarafına çarşafı yerleştirirken diğer taraf bozuluyorsa çözümü oldukça basit.

ÇARŞAF ETİKETİNİN KONUMU ÖNEMLİ

Dikkat etmeniz gereken kısım, çarşaf etiketinin yatağın sağ tarafında olması.

Carolina, son derece düzgün bir şekilde çarşaf yerleştirmenin kuralını etiketin sağ alt köşede olduğunu ifade etti.

Etiketi o noktaya göre ayarlayıp çarşafı yerleştirdiğinizde çarşafınız pürüzsüz bir şekilde yatağınıza yerleşecektir.

SPATULA KULLANIMI

Çarşafları yerleştirmek ve çabuk bozulmasından şikayetçiyseniz spatula bir numaralı yardımcınız olabilir.

Çarşafı yatağın üzerine yerleştirin ve kenar kısımlarını spatula ile yatağın kenarına ittirin.

Böylelikle hem düzgün bir çarşaf elde edebilir hem de zorlanmadan kolaylıkla yatağınızı hazırlayabilirsiniz.

ÇARŞAFIN BOZULMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

Yatak çarşaflarının bozulmaması için genellikle insanlar lastikli çarşaf kullanmayı tercih ediyorlar ancak, bu da kesin bir çözüm olmayabilir.

Lastikli ya da lastiksiz çarşafları yatağa yerleştirdikten sonra köşe kısımların düğüm atıp o şekilde yatağın altına yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca, yatağın üzerine ilk olarak ince bir çarşaf yerleştirdikten sonra üzerine kalın bir çarşaf daha yerleştirin. Bu işlem de çarşafın bozulmasının önüne geçer.