Sararan lavaboları anında beyazlatıyor! Sadece 5 dakikanızı ayırın

Porselen, mermer, cam, seramik ve daha birçok malzemelerden üretilen evlerin demirbaşı lavabolar, genel olarak açık renklerde tercih edildiği için sararmalar daha belirgin hale geliyor. Bu sorundan şikâyetçi olanlar ise çeşitli yöntemler kullanabiliyor.

HIZLICA SARARAN GRANT LAVABOYA KESİN ÇÖZÜM!







Son zamanlarda oldukça popüler olan mermer ve granitten yapılan lavabolar özellikle daha çabuk sararması ile baş ağrıtabiliyor. Sadece çamaşır suyu ve kağıt havlu kullanarak kolaylıkla bembeyaz yapabileceğiniz bu yöntemde ise zaman tek önemli etken. Gece yatmadan lavabonuzun yüzeyini kağıt havlu ile kaplayın, üzerine çamaşır suyunu püskürterek tüm kağıt havluları eşit şekilde ıslatın ve kendi haline bırakın. Sabah uyandığınızda tüm sararmanın ortadan kalktığını göreceksiniz.

İKİNCİ YÖNTEM: LİMON VE TUZ MUCİZESİ





Her evde bulunan basit malzemeler de hazırlayabileceğiniz başka bir yöntemde ise su, sabun, bir adet limon ve bir çay kaşığı tuz yeterli olacaktır. Öncelikle sıcak suyun içerisine rende haline getirdiğiniz katı sabunu ekleyin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bu karışımı lavaboya dökün ve bir sünger yardımı ile ovalayın. Sıktığınız bir limonun içerisinde tuz dökerek ovulmuş lavaboyu tekrar bu karışımla ovun. Son olarak yapacağınız durulama işlemi ile lavabonuz bembeyaz olacak.

Evlerde kullanılan çeşitli kimyasal temizleyiciler, oluşan sararmalar konusunda oldukça etkili. Her evde bulunan cif ve çamaşır suyu ile lavabonuzu anında ilk günkü haline çevirebilirsiniz. Doğrudan sararma olan yere uygulayarak bir sünger arayıcılığıyla kısa ve hafif bir ovalamanın ardından göz kamaştırıcı bir beyazlığa sahip olacaksınız. Bu uygulama süresince eldiven kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.



KARBONAT HER EVE LAZIM!





Doğal maddeleri tercih edenler için ise limon suyu ve karbonatla hazırlayacağınız bir karışımı kullanmak mümkün. Sıcak suyun içerisine ekleyeceğiniz karbonatlı limon suyu karışımını sararan lavaboya püskürttüğünüzde kolayca beyazladığını göreceksiniz. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken suyun kireçli olmaması. Kireç sararmaya neden olan maddelerin başında geliyor ve kireçli su kullanımı sararmayı azaltmanın aksine artmasına neden olabiliyor. Karışımın içerisindeki karbonat, beyazlatıcı özelliği sayesinde oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılıyor.