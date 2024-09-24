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Sarımsağı bu şekilde saklamak tadını acı yapıyor! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Sarımsak yalnızca yemeklere lezzet katmakla sınırlı kalmaz aynı zamanda sağlık açısından da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kalp sağlığını korumak gibi birden fazla faydası bulunur. Peki, sarımsağı mutfağınızda hangi köşede saklıyorsunuz? Cornell Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre birçok kişi aslında yanlış yapıyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:24
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Sarımsağı bu şekilde saklamak tadını acı yapıyor! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Birçok kişi sarımsağı saklamak için buzdolabını tercih ediyor olabilir ancak Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bu saklama yöntemi doğru değildir.

SARIMSAĞI BU ŞEKİLDE SAKLAMAYIN

Buzdolabındaki soğuk hava sarımsağın kısa sürede filizlenmesine neden oluyor.

Filizlenen sarımsak ise acı bir tada sahip olabilir.

Araştırmacıların ifadelerine göre, sarımsaklar için, doğrudan güneş ışığı almayan, poşet ya da hava alan bir kap içerisinde saklamak oldukça idealdir.

YANLIŞ SAKLADIĞINIZ MALZEME YALNIZCA SARIMSAK OLMAYABİLİR

Uzmanların ifadelerine göre birçok kişi yağı ocağın yanına yerleştiriyor ancak, bu oldukça tehlikeli olabilir.

Yemeklerde kullandığınız yağı, ocağın hemen yanına yerleştirmek, sıcaklık ve ışık koşullarından dolayı yağın kalitesini bozabilir.

Yağı, ocaktan ve pencereden uzak ve sıcaklığı sabit olan bir yerde saklamanız önerilir.

Uzmanın ifadelerine göre yağ, güneş ışığı almayan ve ocaktan uzak olan bir dolabın içerisinde saklamak ideal olabilir.

MUTFAKTA KULLANDIĞINIZ BAZI ÜRÜNLER NEREDE SAKLANIR?

Mutfakta kullandığımız bazı ürünleri doğru yerlerde mi saklıyorsunuz? İşte sorunun cevabı

BAHARATLAR NASIL SAKLANMALI

Bazı kişiler baharatları mutfak fayansına asmayı tercih ediyor. Görüntü olarak dikkat çekici olsada, ısı ve ışık baharatların aromasını kaybetmesine neden olabilir.

Baharatlar, karanlık ve serin bir mutfak dolabında saklamak daha doğru olacaktır.

BAKLAGİLLER

Protein ve lif açısından zengin olan baklagiller, serin ve kuru bir yerde saklanması doğru olacaktır.

Mutfağınızın nem oranı yüksekse böceklenme olmaması adına havası tamamen alınan saklama kaplarının kullanımını tercih edebilirsiniz.

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