Satranç Müzesi Nerede? Ankara Satranç Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Satranç Müzesi ve bu müzenin özellikleri incelenirken bu müzeye nasıl ulaşım sağlandığı konusu da incelenmelidir. Müzenin bulunduğu bölüm, kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz bir yerdedir. Toplu taşıma araçları ya da özel aracınızla, müzenin bulunduğu yere ulaşım sağlayabilirsiniz. Müzeye giriş esnasında ödenecek ücret ve müze kartın fonksiyonunu araştırmanız, bilinçli bir gezi için faydalı olacaktır. İşte Satranç Müzesi nerede sorusunun yanıtı.

Satranç Müzesi Nerede?

Satranç Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan sıra dışı bir müzedir. Yaklaşık bin metrekare alana kurulmuş olan müzede çok sayıda satranç seti sergilenmektedir. Sergilenen ürünlerin özelli, 111 farklı ülkeden getirilmiş olmasıdır. Müzede toplam 723 satranç takımı sergilenmektedir.

Satranç, ülkemizde de geçmişten günümüze severek oynanan bir strateji oyunu olmuştur. Satranç Müzesi, satranç oyununun tarihi ve satranç setleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Müzeyi dolaşırken geçmişten günümüze kullanılan satranç takımları hakkında fikir sahibi olacaksınız. Bu da sizin satranç tarihine küçük bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Satranç Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Satranç Müzesi, resmi tatil günleri ve Pazartesi günleri haricinde ziyaret edilebilir. Müzenin ziyaret saati 10:00 ile 18:00 arasıdır. Müzeye giriş için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret 2023 yılında yetişkinler için 20 TL, öğrenciler için ise 10 TL'dir. 10 kişi ve üzerindeki ziyaretçiler için ayrıca grup indirimi de yapılır. Özellikle satranç sporuna ilginin artması için müze ziyaret edilmelidir.