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Satranç Müzesi Nerede? Ankara Satranç Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Satranç Müzesi ile ilgili hususlar özellikle satranç meraklıları tarafından araştırılan bir konudur. Söz konusu müze, sıra dışı bir müze olma özelliği de taşımaktadır. Müzeye nasıl gidileceği ve müzenin nerede konuşlandığı her zaman merak konusu olmuştur. Ayrıca müzenin giriş ücreti ve giriş esnasında müze kartın işe yarayıp yaramadığı, ziyaretçilerin araştırdığı bir konudur. Müze, büyük küçük herkesin ilgi ile dolaştığı bir mekândır.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 12:00
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SATRANÇ MÜZESİ NEREDE? ANKARA SATRANÇ MÜZESİ’NE NASIL GİDİLİR VE GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Satranç Müzesi ve bu müzenin özellikleri incelenirken bu müzeye nasıl ulaşım sağlandığı konusu da incelenmelidir. Müzenin bulunduğu bölüm, kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz bir yerdedir. Toplu taşıma araçları ya da özel aracınızla, müzenin bulunduğu yere ulaşım sağlayabilirsiniz. Müzeye giriş esnasında ödenecek ücret ve müze kartın fonksiyonunu araştırmanız, bilinçli bir gezi için faydalı olacaktır. İşte Satranç Müzesi nerede sorusunun yanıtı.

Satranç Müzesi Nerede?

Satranç Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan sıra dışı bir müzedir. Yaklaşık bin metrekare alana kurulmuş olan müzede çok sayıda satranç seti sergilenmektedir. Sergilenen ürünlerin özelli, 111 farklı ülkeden getirilmiş olmasıdır. Müzede toplam 723 satranç takımı sergilenmektedir.

Satranç, ülkemizde de geçmişten günümüze severek oynanan bir strateji oyunu olmuştur. Satranç Müzesi, satranç oyununun tarihi ve satranç setleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Müzeyi dolaşırken geçmişten günümüze kullanılan satranç takımları hakkında fikir sahibi olacaksınız. Bu da sizin satranç tarihine küçük bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Satranç Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Satranç Müzesi, resmi tatil günleri ve Pazartesi günleri haricinde ziyaret edilebilir. Müzenin ziyaret saati 10:00 ile 18:00 arasıdır. Müzeye giriş için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret 2023 yılında yetişkinler için 20 TL, öğrenciler için ise 10 TL'dir. 10 kişi ve üzerindeki ziyaretçiler için ayrıca grup indirimi de yapılır. Özellikle satranç sporuna ilginin artması için müze ziyaret edilmelidir.

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