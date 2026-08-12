Serinleten yoğurtlu yaz tatlıları! Enfes lezzetine doyamayacaksınız!

Normalde yoğurt kullandığım yerlerde ben çoğunlukla süzme yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Bugün de süzme yoğurtlu cheesecake ve süzme yoğurtlu muhallebi tarifi verdim. Üzerlerini evdeki malzemelerle yapacağınız soslarla süsleyebilir ya da reçelle servis edebilirsiniz.

ŞEFTALİLİ SÜZME YOĞURTLU CHEESECAKE

MALZEMELER

TABANI İÇİN:

1 paket yulaflı bisküvi

1 su bardağı çekilmiş fındık

50 gr. margarin

2 yemek kaşığı süt

KREMASI İÇİN:

300 gram labne peyniri

1.5 su bardağı süzme yoğurt

3 adet orta boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 silme yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı mısır nişastası

1 limonun kabuğu ve suyu

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

2 adet şeftali püresi

2.5 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

Limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 çay kaşığı zerdeçal

YAPILIŞI: Kelepçeli kabımızın dibine yağlı kağıt sıkıştırıyoruz. Bisküvileri ve fındıkları rondoda çekiyoruz. Erimiş margarini ve sütü ekleyip karışırıyoruz, kabın dibine koyup elimizle bastırarak sıkıştırıyoruz. Kreması için; labne ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Şekeri ekliyoruz ve biraz daha çırpıyoruz. Yumurtaları tek tek ekliyoruz. Limon kabuğu ve limon suyu, nişasta, vanilya ve unu da ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Karışımı bisküvilerin üzerine döküyoruz. 165 derece 45-55 dakika arası pişiriyoruz. Kenarları sabit ortası sallanıyorken fırından alıp oda sıcaklığında soğutuyoruz. Sos için verilen malzemeleri küçük bir tencerede karıştırıyoruz. Kaynayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Altını kapatınca vanilyayı ekliyoruz. Ilınınca soğumuş tatlının üzerine döküyoruz.