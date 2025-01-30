Sertleşmiş havluları 30 dakikada pamuk gibi yumuşatıp kabartıyor! Bu doğal malzemeyi deterjan yerine kullanmanız yeterli…

Temiz bir havluya dokunduğunuzda yumuşaklık hissinin kaybolduğu fark etmek rahatsız edici olabilir. Üstelik sertleşmiş havlular eski oldukları için değil, yanlış yöntemle yıkandıkları için yumuşak dokularını kaybederler.
Eğer havlu yıkarken makineye yumuşatıcı ekliyorsanız işte tam olarak burada hata yapıyorsunuz. Yumuşatıcılar havludaki liflerde sabun birikmesine neden olabilir bu da ürünü sert bir hale getirir.
Çok fazla yumuşatıcı kullandığınızda, havluların kalıntıları durulaması mümkün olamaz ve bu da liflerin birbirine yapışıp sertleşmesine neden olur.
Ancak yıpranmış havluları atmaya gerek yok çünkü iki basit malzemeyle bu sorunu çözebilirsiniz.
BEYAZ SİRKE VE KARBONAT
Beyaz sirke, havlu kumaşındaki sabun kalıntılarını, sert su minerallerini ve bakterileri parçalayarak kumaşın tekrar yumuşak olmasını sağlayan asetik asit içerir.
Beyaz sirkenin en güzel yanı, kumaş üzerindeki kalıntıları temizlemesinin yanı sıra, doğal bir kumaş yumuşatıcısı olması ve lifleri gevşetip kabartmasıdır.
Karbonat da aşındırıcı bir maddedir, yani havluları kaplayan sabunu parçalamaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda doğal bir alkalidir, bu nedenle havlunun yumuşaklığını kazandırmak için PH seviyesini dengeler.
BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI
Beyaz sirke ve karbonat havluları onarmak için doğal, basit ve çevre dostu yöntemlerdir; ancak bu iki malzemeyi birbirine karıştırmamak önemlidir, çünkü bu onların etkinliğini azaltacaktır.
En iyi sonucu almak için iki ayrı yıkama yapmanız gerekecektir, bu işlem sonucunda havlularınız tamamen eski haline dönecek ve yumuşayacaktır.
NASIL UYGULANIR?
Sert havlularınızı toplayın ve çamaşır makinesine yerleştirin. Deterjan çekmecesine 120 ml beyaz sirke koyup, çamaşırları yüksek sıcaklıkta yıkayın. 60C'de çalıştırın ve havlu yıkama işlemine kesinlikle çamaşır deterjanı veya yumuşatıcı eklemeyin.
Çamaşırlar yıkandıktan sonra bir yıkama daha yapın, ancak bu sefer çamaşır makinenizin çekmecesine karbonat ekleyin. Tekrar yüksek sıcaklıkta yıkayın.
Her iki yıkama da bittikten sonra, en iyi sonuçlar için dışarıya asın. Rüzgarlı bir hava da havlularınızı kabartacaktır. Eğer çamaşırları içerde kurutacaksanız, çamaşırları kalorifer üzerine yerleştirmeniz tavsiye edilir.
Bu sayede havlularınız artık sert kimyasallarla yıkamak zorunda kalmadan kabarık, yumuşak ve harika hissettirecek.