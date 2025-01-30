Sertleşmiş havluları 30 dakikada pamuk gibi yumuşatıp kabartıyor! Bu doğal malzemeyi deterjan yerine kullanmanız yeterli…

Temiz bir havluya dokunduğunuzda yumuşaklık hissinin kaybolduğu fark etmek rahatsız edici olabilir. Üstelik sertleşmiş havlular eski oldukları için değil, yanlış yöntemle yıkandıkları için yumuşak dokularını kaybederler.

Eğer havlu yıkarken makineye yumuşatıcı ekliyorsanız işte tam olarak burada hata yapıyorsunuz. Yumuşatıcılar havludaki liflerde sabun birikmesine neden olabilir bu da ürünü sert bir hale getirir.

Çok fazla yumuşatıcı kullandığınızda, havluların kalıntıları durulaması mümkün olamaz ve bu da liflerin birbirine yapışıp sertleşmesine neden olur.

Ancak yıpranmış havluları atmaya gerek yok çünkü iki basit malzemeyle bu sorunu çözebilirsiniz.