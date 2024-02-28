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Sevimli süt kuzuları yürekleri ısıttı! Tıpkı bebek gibi bakılıyorlar...

Her sabah, Bayburt'ta yeni doğmuş süt kuzuları, kapıların açılmasıyla birlikte annelerini bulmak için telaş içinde koşuşturarak canlı ve renkli bir manzara oluşturuyor. Bu sevimli kuzular, gün içinde anneleriyle iki kez buluşuyor.

İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:09
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SEVİMLİ SÜT KUZULARI YÜREKLERİ ISITTI!

Bayburt'ta koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2024 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı. Senenin ilk kuzularının doğumu küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetiştiriciler tarafından koyunlar meralarda otlatılmaya devam ediyor. Kuzulama döneminin başlamasıyla doğumu gerçekleşen koyunlar ise kuzularıyla birlikte ağıllarda bırakılıyor. Demirözü ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, merada koyun otlatırken ağılda da yeni doğan kuzulara tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Besici Ahmet Demir, kuzulama sürecinin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, 150'e yakın koyununun kuzulayacağını belirtti.


Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 1,5 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.


Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor.

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