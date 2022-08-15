Sinek istilasını tek seferde bitiriyoruz! Bu karışımı etrafa sıkın ve bekleyin

NEMLİ ALANLAR ÜREME NOKTALARI

Nemli alanlar, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bakteriler nemli alanda çok daha rahat şekilde büyüyebilir. Biriken kirli bulaşıklar, aynı zamanda paspaslar, kovalar ve diğer temizlik ürünleri de en tehlikeli alanlar. Bazı şişe ve teneke kutularda böcekleri çekebilecek az miktarda sıvı olabileceğinden, akılda tutulması gereken bir diğer yer de geri dönüşüm kutusudur. Bu alanları sıklıkla temizleyerek sineklerin yaklaşmasını engelleyebilirsiniz.