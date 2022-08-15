Sinek istilasını tek seferde bitiriyoruz! Bu karışımı etrafa sıkın ve bekleyin

Sinek istilasını önlemek için ilk adım; bu küçük canlıları bulunduğunuz ortamda nelerin çektiğini keşfetmek. Bu nedenle, mutfak, banyo veya farklı noktaları gözden geçirirken birkaç ipucuna dikkat etmek önemli.
SİNEKLER NEREDEN GELİYOR?
Aniden ortaya çıktıklarını fark ettiğinizde nereden geldiğini bile anlamadığınız bu canlılar, genellikle evinizdeki pencere, duvar ve çatlaklardan girdiği biliniyor. Yetişkin bir sinek, özellikle üreme alanı için bulunduğunuz ortamı tercih edebilir. Bir dişi sinek yaklaşık 400 yumurta bırakabilir. Bu yüzden kolayca kontrolden çıkmış gibi aniden sineklerle dolu bir ortamla karşılaşabilirsiniz.
MUTFAĞINIZA DİKKAT!
Her türlü organik madde, sineklerin en çok dikkatini çeken şeyler arasında bulunuyor. Özellikle yemek, meyve gibi yiyeceklerin kokusu onları çekse de, hiç nemli bir bezi veya süngeri dışarıda bıraktıktan sonra ortaya çıkan rutubet kokusu da sinekleri çekecektir.
NEMLİ ALANLAR ÜREME NOKTALARI
Nemli alanlar, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bakteriler nemli alanda çok daha rahat şekilde büyüyebilir. Biriken kirli bulaşıklar, aynı zamanda paspaslar, kovalar ve diğer temizlik ürünleri de en tehlikeli alanlar. Bazı şişe ve teneke kutularda böcekleri çekebilecek az miktarda sıvı olabileceğinden, akılda tutulması gereken bir diğer yer de geri dönüşüm kutusudur. Bu alanları sıklıkla temizleyerek sineklerin yaklaşmasını engelleyebilirsiniz.
KANALİZASYON VE ÇÖP ALANLARINA DİKKAT!
Kanalizasyon etrafında dolaşan sinekleri sıklıka fark etmişsinizdir. Akan sudan nem tutan alanlar, karanlık ve nemi bölgeler, çöplerin biriktiği noktalarda sinekler yoğunlukla kendini gösterir. Bunu önlemek ve ortada kaldırmak için, evinizde çöpün bulunduğu alanların sıklıkla yenilenmesi ve temizlenmesi gerekir. Özellikle biraz sirke veya kabartma tozu serptikten sonra bu alanları temizleyebilirsiniz.