Sinekler bu kokudan nefret ediyor! İşte evden uzaklaştırmanın en etkili yolu

Sıcak yaz aylarında biraz temiz hava almak için pencereleri açmak, oldukça ferahlatıcı bir düşünce olabilir. Fakat sinekler de beraberinde gelerek tüm bu keyfi kaçıracaktır. Meyve ve sebze kokuları, nemli ortamlar bu sineklerin kolaylıkla bulunduğunuz ortama üşüşmesine neden olacaktır.
Özellikle et, çöp kokusu, dökülen gazlı içecekler sineklerin en kolay geldikleri kokular arasında yer alıyor. Tüm bu kokulara karşı dikkatli olmak, sizleri ve sevdiklerinizi sinek istilasından kurtarabilir. Fakat uzun vadede birçok etkiyle bu sineklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle taşıdıkları salmonella, tifo ve E.Coli gibi bakterilerin yanı sıra organik besinlerde ve nemli ortamlarda bıraktıkları yumurtalar oldukça tehlikeli hale gelebilir.
Tüm bu tehlikelere rağmen sineklerden kurtulabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Bunlardan birisi ise sineklerin yaklaşmaktan çekindikleri kokular. Ev içerisinde farklı bölgelerde kullandığınız bu kokular, eşsiz bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir.
"UÇUCU YAĞLAR"
Limon otu veya nane gibi uçucu yağlar, sineklerin yaklaşmaktan pek hoşlanmadıkları kokular arasında bulunuyor. Birçok uçucu yağ türü, böcek kovucu özellikler içerir ve sinekler, böcekler için zehirlidir. Bu yağlar, aynı zamanda karıncaları da evinizden uzak tutabilir.
Doğal kokular, sineklerin evinize girmesini engelleyen güçlü bir koku aralığına sahiptir. Bu yağları içeren tütsüler, ev spreyleri ve oda kokularını deneyebilir, evinizin her köşesinde bu uçucu yağların etkisinden yararlanabilirsiniz.
"TARÇIN"
Sinekleri uzak tutan bir diğer koku ise tarçındır. Oldukça baskın olan kokusu ile tarçın, sinekleri uzaklaştırırken aynı zamanda tarçında bulunan bazı bileşenler sinekler için toksik bir yapıya sahiptir. Sineklerin bu nedenle tarçın kokusundan nefret ettikleri biliniyor.
Aynı zamanda evinizdeki sinek sayısını azaltmak için tarçın kokusuna sahip bir oda spreyi kullanabilirsiniz. Ayrıca tarçınlı mum yakmak da hem hoş bir hava hem de sineksiz bir ortam sağlayabilir.
"ELMA SİRKESİ"
Son öneri ise hemen her şeyde en etkili ürünlerden biri olan elma sirkesi. Evin vazgeçilmezlerinden elma sirkesi, sinekleri bulunduğunuz ortamdan uzak tutabilir. Tek yapmanız gereken; bir kavanozun yarısına elma sirkesi, sabun koyduktan sonra kavanozun üst kısmına kağıt bir huni yerleştirmektir.
Fermente elmanın kokusu, sineklerin kavanoza çekilmelerini ve orada takılı kalmalarını neden olacak. Bunun için bu sistemi, dışarıya, pencere kenarlarına yerleştirerek ev içerisine girmeden engelleyebilirsiniz.