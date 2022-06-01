Sinekler bu kokudan nefret ediyor! İşte evden uzaklaştırmanın en etkili yolu

Sıcak yaz aylarında biraz temiz hava almak için pencereleri açmak, oldukça ferahlatıcı bir düşünce olabilir. Fakat sinekler de beraberinde gelerek tüm bu keyfi kaçıracaktır. Meyve ve sebze kokuları, nemli ortamlar bu sineklerin kolaylıkla bulunduğunuz ortama üşüşmesine neden olacaktır.

Özellikle et, çöp kokusu, dökülen gazlı içecekler sineklerin en kolay geldikleri kokular arasında yer alıyor. Tüm bu kokulara karşı dikkatli olmak, sizleri ve sevdiklerinizi sinek istilasından kurtarabilir. Fakat uzun vadede birçok etkiyle bu sineklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle taşıdıkları salmonella, tifo ve E.Coli gibi bakterilerin yanı sıra organik besinlerde ve nemli ortamlarda bıraktıkları yumurtalar oldukça tehlikeli hale gelebilir.

Tüm bu tehlikelere rağmen sineklerden kurtulabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Bunlardan birisi ise sineklerin yaklaşmaktan çekindikleri kokular. Ev içerisinde farklı bölgelerde kullandığınız bu kokular, eşsiz bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir.