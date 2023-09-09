Sınırlarınızı korumak için "hayır" diyebilmenin 10 etkili yolu





5- Sadece hayır demeyin, sebebini açıklayın



Karşınızdaki kişiye bir sebep sunmadan hayır demek her zaman kolay olmaz. Karşınızdaki kişi de zaten genelde hayır demenize bir sebep bekler. Bu gibi durumlarda hayır demenize birçok sebep sunup açıklamalar yapmak yerine kısaca neden hayır dediğinizi açıklamak yeterlidir. Karşınızdaki insana karşı dürüst olmalı bahaneler uydurmamalısınız. Örneğin "Bugün çok yorgunum, alışverişe gitmem gerek, canım istemedi" gibi.



6- Onun isteğini reddettiğinizi kendinize hatırlatın



Sırf ilişkiniz daha pozitif devam etsin ya da karşınızdaki kırılmasın diye evet demekten vazgeçme zamanınız geldi. Onun sizden talep ettiği şeye hayır demeniz sadece o durumu reddettiğiniz anlamına gelir. Bu karşınızdaki kişiyle alakalı bir durum değil. Hayır derken elbette kaskatı bir tutumla değil bunu kibar şekilde yapabilmek önemli. Duruşunuz da net olmalı. Bu durum olumlu şekilde sınır koymanıza yardımcı olacaktır.





7- Yardımcı olamıyorsanız da onu dinleyin, anlayın



Birine yardımcı olamıyor olsanız da, o kişiyi bu konuda dinlemeli ve anlamaya çalışmalısınız. Karşınızdakini onun duygularını, emeğini anladığınızı söyleyip, iyi sözcükler kullanabilirsiniz. Bu durum hem karşınızdaki kişiyi çok daha iyi hissettirecek, hem de sizin hayır demenizi kolaylaştıracaktır.



8- Çözüm alternatifleri sunun



Karşınızdakine hayır demenin en kolay yolu, birinin sizden talebini reddettiğinizde ona alternatif sunmaktır. Örneğin biri sürekli olarak onun yerine özgeçmiş hazırlamanızı istiyor. Bunun yerine o kişiyi bunu kolayca yapabileceği sitelere yönlendirebilirsiniz. Buradaki durum kişinin sizden istediği yardımı yapmadığınız için hissettiğiniz suçluluk duygusunu hissetmemek adına karşıdakine farklı bir seçenek sunmaktır.