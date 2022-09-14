Siyah gözlü olmak neden imkansız?

Gözlerimizin rengi aslında 3 yaşına kadar gelişmeye ve değişmeye devam eder. Ancak, insan gözünün gerçekten siyah olması aslında imkansızdır. Giydiğimiz kıyafetlerin yansıması veya renkli temasların kullanılması nedeniyle ışıktan dolayı gözlerimiz sadece siyah görünüyor.

SÜREKLİ AĞLAMAMIZ GEREKECEK

Göz rengiyle ilgili yaklaşık 16 gen bulunmaktadır. Bu genler irisde bulunan melanin miktarı aracılığıyla göz rengimizi belirlerler. Bunun sonucundaysa mavi ve gri gibi çok çeşitli renkler ortaya çıkabilir. Ancak olabilecek en koyu göz rengi kahverengidir yani siyah değildir. Siyah göz durmadan ağlamanıza neden olacaktır. Çünkü emilen ışık ve enerji ısı enerjisine dönüşür. Bu da demek oluyor ki, eğer genetik olarak siyah gözlü olmak mümkün olsaydı, gözlerimizin kurumaması ve ısınmaması için sürekli ağlamanız gerekecekti.