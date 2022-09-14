Siyah gözlü olmak neden imkansız?

Gözlerimizin rengi aslında 3 yaşına kadar gelişmeye ve değişmeye devam eder. Ancak, insan gözünün gerçekten siyah olması aslında imkansızdır. Giydiğimiz kıyafetlerin yansıması veya renkli temasların kullanılması nedeniyle ışıktan dolayı gözlerimiz sadece siyah görünüyor.
SÜREKLİ AĞLAMAMIZ GEREKECEK
Göz rengiyle ilgili yaklaşık 16 gen bulunmaktadır. Bu genler irisde bulunan melanin miktarı aracılığıyla göz rengimizi belirlerler. Bunun sonucundaysa mavi ve gri gibi çok çeşitli renkler ortaya çıkabilir. Ancak olabilecek en koyu göz rengi kahverengidir yani siyah değildir. Siyah göz durmadan ağlamanıza neden olacaktır. Çünkü emilen ışık ve enerji ısı enerjisine dönüşür. Bu da demek oluyor ki, eğer genetik olarak siyah gözlü olmak mümkün olsaydı, gözlerimizin kurumaması ve ısınmaması için sürekli ağlamanız gerekecekti.
DIŞARI ÇIKMAKTA ZORLANABİLİRİZ
Siyah gözlerimiz olsaydı güpegündüz dışarı çıkmakta zorlanırdık. Görüyorsunuz, güneşin ışık ışınları ultraviyole veya UV ışığı içerir ve siyah nesneler diğer renklerden daha fazla UV ışığını emme eğilimindedir. UV ışığına uzun süre maruz kalmak göz sağlığımızı bozabilir ve katarakt veya cilt kanseri gibi sorunlara yol açabilir . Genetik yapımız sayesinde irisimizde renk sağlayan melanin bizi ultraviyole ışıktan korur. Yapılan çalışmalar , melaninin emdiği UV radyasyonunun %99,9'undan fazlasını yok ederek gözlerimizi güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan hasarlardan koruduğunu gösteriyor.