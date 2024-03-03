Solan çiçekleri 10 dakikada canlandıran yöntem! Değişimi anında göreceksiniz…

Bitkinizi lavabonun yanındaki tezgahın üzerine koyun ve içine su doldurun. Su deliklerden akmaya başlayana kadar iyice ıslatın Ancak fazla suyu tahliye ettiğinizden emin olun. bu sayede kısa sürede canlanacaktır. Uzmanlar, solan bir zambağın kurtarılmasına yardımcı olmak için bu yöntemi öneriyor ve "bitkiler suya ihtiyaç duyduklarında yapraklarını aşağı doğru sarkıtabiliyor, ancak iyi bir içecekten sonra kısa sürede canlanıyorlar" diyor.

Bununla birlikte, eğer bu bitkiler ıslak ortamda çok uzun süre beklerse köklerinin çürüdüğünü fark edebilirsiniz, bu nedenle ıslattıktan sonra fazla suyu boşalttığınızdan emin olun ve onları fazla sulamamaya çalışın.