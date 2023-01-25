Solan çiçeklerinizi 5 adımda sağlığına kavuşturun! Her bitkide işe yarıyor…

Bitkileri evinizin en çok ışık alan pencerelerine doğru taşıyın. Ancak soğuk hava akımında, radyatörün üzerinde veya ısı veren bir alanın yanında durmadıklarından emin olun. Sıcaklık ve ışık seviyeleri düştükçe bitkinin hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu su miktarı da düşmektedir. Bitkiniz yeni yaprak vermeyi durdurduysa, ne kadar ve ne sıklıkta suladığınızı gözlemleyip bu düzeni değiştirmeyi deneyin.

Genel bir kılavuz olarak, bitkinizin büyümesi durmuşsa, kışın yaza göre yüzde 50 daha az düzenli sulayın. "Çoğu kaktüs ve sulu meyve Ekim ayının sonundan ilkbahara kadar suya ihtiyaç duymaz. Ancak bitkinin buruşmuş olduğunu fark ederseniz, su verebilirsiniz."

ÖLMEKTE OLAN BİTKİYİ 5 ADIMDA KURTARIN

1. Önce sorunun ne olduğunu belirleyin. Örneğin ışık az mı ya da bitkiniz az veya fazla mı sulandı?

2. Bitkiyi daha çok ışık alan bir yere taşımayı deneyin.

3. Köklerin sağlam ve açık renkli olduğunu ve çürümediğini kontrol edin. Bu kökler tipik olarak kahverengi görünür ve yumuşak olur. Çürümüş kökleri çıkarın ve taze toprakta saklayın.

4. Son çare olarak, birçok bitki kesilip yeniden büyütülebilir.

5. Bir kesimi çoğaltın. Çoğaltma, ölmekte olan bir bitkiyi 'kurtarmanın' bir yolu olabilir. Bitkinin kendisi hayatta kalamayabilir, ancak bir kısmı büyüyerek yaşar.