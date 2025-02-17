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Su ısıtıcısında biriken kireci saniyeler içerisinde söküp atıyor! Tek yapmanız gereken içerisine 1 dilim…

Çay veya kahve yapmak için sıklıkla kullandığımız su ısıtıcılarında zamanla kireç birikintisi görülebilir. Bu kireç birikintileri doğru temizlenmediğinde su ısıtıcılarının performansını olumsuz etkiler ve ısıttığınız suyun tadının bozulmasına yol açabilir. Kireç birikintisini ortadan kaldırmak ve su ısıtıcısını yeni alınmış gibi parlatmak için bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:09
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Su ısıtıcısında biriken kireci saniyeler içerisinde söküp atıyor! Tek yapmanız gereken içerisine 1 dilim…

Bu yöntemle su ısıtıcısında biriken kireci kolayca temizleyecek ve bunu kimyasal kullanmadan yapabileceksiniz…

KİREÇ NASIL OLUŞUR

Su ısıtıcınızdaki kireç, sert su buharlaştıktan sonra kalan kalsiyum ve magnezyum ile birleşerek kötü bir görüntüye neden olabilir. Kireç birikintisinin içerisinde kaynayan su, kullanacağınız içeceklerin tadını da olumsuz etkiler.

Kireç oluşumunun temel nedeni yüksek oranda mineral barındıran sert suların buharlaşma sonrası yüzeyde beyaz ve kabuklu bir tabaka olan kalsiyum ve magnezyum tortuları bırakmasıdır.

KİREÇ BİRİKİNTİSİNİ YOK EDİYOR

Temizlik uzmanı Sophie Webb, tüm bu istenmeyen görüntülerle mücadele etmek için her mutfakta bulunan doğal bir çözüm sundu.

Su ısıtıcısında veya çaydanlıkta biriken kireçlerden kurtulmanın en doğal yolu olan limon, içeriğindeki sitrik asit sayesinde makinenizi kireçten ve kireç birikintisinden koruyor.

Temizlik uzmanları, limonun içerisindeki sitrik asitin, mineral birikintilerinin çözülmesinde oldukça etkili olduğunu ve hafif ila orta şiddette kireç kalıntılarından kurtulmak için etkili olduğunu söylüyor.

Su ısıtıcınızı veya çaydanlığınızı kireç birikintisinden kurtarmak ve yeni kireç oluşumunu önlemek için, dilimler halinde kestiğiniz limonlardan yararlanabillirsiniz.

KİREÇTEN NASIL KURTULURUZ

Su ısıtıcısını kaynatmaya yetecek kadar suyla doldurun ve limon dilimlerini içine atın.

Su ısıtıcısını ve eklediğiniz limonları kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyu lavaboya dökün ve makinenizi durulayın. Tüm kirecin çözüldüğünu göreceksiniz.

KİRECİ SÖKMEDE ETKİLİ DİĞER DOĞAL YÖNTEMLER

BEYAZ SİRKEDEN YARDIM ALIN

Sirke, asidik özelliği sayesinde kireci oluşturan mihneralleri parçalar ve kireç birikintisini ortadan kaldırır. Su ve sirke karışımı kaynatıldığında su ısıtıcısının kirecini çözmede oldukça etkilidir.

NASIL UYGULANIR?

Su ısıtıcınızın içerisinde 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyin

Ortalama 15-20 dakika kaynatın

Kireçler yüzeye çıktığında su ısıtıcısındaki sirkeli karışımı dökün

Daha sonrasında makinenizi bir bulaşık süngeri yardımıyla temizleyin ve bol su ile durulayın.

KARBONAT KULLANIN

Doğadan gelen ve insan yaşamında oldukça katkısı olan karbonat, asidik yapıya sahip olması ve içerisinde yüksek miktarda tuz bulundurması nedeniyle makinenizde biriken kireci söker atar.

NASIL UYGULANIR?

Su ısıtıcısının içerisinde kaynamaya yetecek kadar su koyun

1 yemek kaşığı karbonatı suyun içerisinde ekleyin ve karıştırın.

Su ısıtıcısındaki karışımı 20 dakika kaynattıktan sonra güzelce temizleyin ve bol su ile durulayın

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