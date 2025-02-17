Su ısıtıcısında biriken kireci saniyeler içerisinde söküp atıyor! Tek yapmanız gereken içerisine 1 dilim…

KİREÇ BİRİKİNTİSİNİ YOK EDİYOR Temizlik uzmanı Sophie Webb, tüm bu istenmeyen görüntülerle mücadele etmek için her mutfakta bulunan doğal bir çözüm sundu.

Su ısıtıcısında veya çaydanlıkta biriken kireçlerden kurtulmanın en doğal yolu olan limon, içeriğindeki sitrik asit sayesinde makinenizi kireçten ve kireç birikintisinden koruyor.