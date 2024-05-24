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Su ısıtıcısındaki kireci anında yok ediyor! Sirke kullanmak istemeyenler için...

İster elektrikli ister ocaklı olsun, su ısıtıcınızı ne kadar çok kullanırsanız, içinde kireç oluşma süresi o kadar kısadır. Kazanın içindeki bu beyaz kalsiyum birikintileri hem çirkin hem de tatsızdır; uzun süre temizlenmediğinde ısıtıcıya da zarar verebilirler. Size doğrudan zarar vermeyebilir ancak içtiklerinizin tadını da olumsuz etkiler.

Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:11
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Su ısıtıcısındaki kireci anında yok ediyor! Sirke kullanmak istemeyenler için...

Beyaz sirke kullanımı su ısıtıcısındaki kireci gidermek için yaygın bir temizlik önerisi olsa da çoğu kişi geride bıraktığı kokudan dolayı kullanmak istemiyor. Bunun yerine temizlik uzmanları "daha hızlı etki eden" ve arkasında kesinlikle hiçbir koku bırakmayan bir ürün öneriyor.

Su ısıtıcısından kireci arındırmak için yaygın bilinen yöntem beyaz sirke olsa da uzmanlar daha hızlı bir seçenek önerdi: sitrik asit.

"Sitrik asit doğaldır ve kimyasal madde içermez. Sadece biraz su ile karıştırıp kaynamaya bırakın."

"Sitrik asit bir kireç çözücüdür ve su ısıtıcılarda harikalar yaratır."

Sitrik asidin gerçek limon ve beyaz sirkeden daha hızlı etki eder.

Tek yapmanız gereken kirecin olduğu yerin üstüne kadar su ekleyin kaynatın. Ardından üzerine üç yemek kaşığı sitrik asit ekleyin ve sekiz dakika bekletin. daha sonra durulayın. Ovalamaya gerek olmadan tüm kireç yok olacak.

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