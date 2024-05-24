Su ısıtıcısındaki kireci anında yok ediyor! Sirke kullanmak istemeyenler için...

Beyaz sirke kullanımı su ısıtıcısındaki kireci gidermek için yaygın bir temizlik önerisi olsa da çoğu kişi geride bıraktığı kokudan dolayı kullanmak istemiyor. Bunun yerine temizlik uzmanları "daha hızlı etki eden" ve arkasında kesinlikle hiçbir koku bırakmayan bir ürün öneriyor.