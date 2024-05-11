Su ısıtıcısındaki kireci saniyeler içerisinde yok ediyor! Sirkeden bile daha etkili…

Kireç, evlerin su ısıtıcılarıyla yaşadığı en büyük savaştır. Bu, cihazın geneline yayılan ve su ısıtıcısı tamamen temizlenene kadar kalacak olan beyaz kireçli birikintilerin oluşmasıdır.

Kireç birikintisini yok etmek için özel olarak tasarlanmış ürünler mevcut olmasına rağmen, birçok kişi evlerinin etrafını, özellikle de mutfaklarının alanlarını temizlerken kimyasal madde kullanmamayı tercih ediyor.

Kireç sağlığınız için tamamen zararsızdır ve içilmesi zararlı değildir ancak kaynamış suyun tadını bozabilir. Üstelik kireç, elementleri aşındırabileceği için su ısıtıcınızın ömrünü kısaltabilir.

Beyaz sirke, doğal temizlik ürünlerini sevenlerin tercih ettiği bir ürün olsa da, bazı insanlar sahip olduğu kokudan dolayı bundan rahatsız oluyor.

Ancak beyaz sirke ile aynı asidik niteliklere sahip olan, ancak kokusu olmayan doğal bir alternatif var: sitrik asit.