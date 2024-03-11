Su ısıtıcısındaki tüm kireci anında söküp atıyor! Sirke kullanmadan parlamasını sağlamak için…

Kireç, su ısıtıcılar, kahve makineleri ve hatta çamaşır makineleri, tuvaletler veya lavabolar gibi suyla sürekli temas eden yüzeylerde zamanla biriken zararsız, tebeşir benzeri bir kalıntıdır.
Su ısıtıcınızın dibinde kabuklu bir madde bulursanız, bu muhtemelen kireçten kaynaklanmaktadır ve zamanla aletlere zarar verebileceğinden anında müdahale edilmelidir.
Beyaz sirke, kireci parçalamada çok etkili olan asidik özelliklere sahip olabileceğinden, su ısıtıcısındaki kireci gidermek için en yaygın doğal çözümlerden biridir.
Bununla birlikte, su ısıtıcınızda beyaz sirke kullanmak, kalıcı bir tat ve koku bırakabilir; bu tat ve kokunun giderilmesi biraz zaman alabilir ve yeni bir fincan çay yapmadan önce su ısıtıcıyı birden çok kez durulamanız gerekecektir.
Bunun yerine, su ısıtıcısındaki kireci çıkarmak için limon suyu kullanmayı denemeniz önemle tavsiye edilir, çünkü bu, acı bir tat bırakmadan beyaz sirke kadar işe yarayacaktır.
Temizlik uzmanları limondan elde edilen sitrik asidin "kolayca temizlediğini", aynı zamanda " sirke kokusunu bırakmadığını" söylüyor.
Limondaki sitrik asit, kireçteki kalsiyumla reaksiyona girecek ve çözülmesine neden olacak ve aynı zamanda doğal bir temizlik maddesi olarak su ısıtıcısını dezenfekte ederken arkasında taze bir koku bırakacaktır.
Yapmanız gereken tek şey, bir su ısıtıcısını suyla ve "yeterli miktarda" limon suyuyla doldurmak veya su ısıtıcısının içine yarım limon koymaktır.
Su ısıtıcısını normal şekilde kaynatın, ancak sıcak kaynar suyu en az yarım saat veya daha uzun süre su ısıtıcının içinde dinlenmeye bırakın.
Süre geçtikten sonra su ısıtıcıyı duruladığınızda kirecin büyük bir kısmı gitmiş olmalı veya kolaylıkla temizlenmelidir.
Kireç kaldıysa, limon suyunu ve suyu su ısıtıcısında bir kez daha kaynatıp daha uzun süre bekletin, böylece tüm kireç ortadan kalkacaktır.