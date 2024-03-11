Su ısıtıcısındaki tüm kireci anında söküp atıyor! Sirke kullanmadan parlamasını sağlamak için…

Kireç, su ısıtıcılar, kahve makineleri ve hatta çamaşır makineleri, tuvaletler veya lavabolar gibi suyla sürekli temas eden yüzeylerde zamanla biriken zararsız, tebeşir benzeri bir kalıntıdır.

Beyaz sirke, kireci parçalamada çok etkili olan asidik özelliklere sahip olabileceğinden, su ısıtıcısındaki kireci gidermek için en yaygın doğal çözümlerden biridir.

Su ısıtıcınızın dibinde kabuklu bir madde bulursanız, bu muhtemelen kireçten kaynaklanmaktadır ve zamanla aletlere zarar verebileceğinden anında müdahale edilmelidir.

Bununla birlikte, su ısıtıcınızda beyaz sirke kullanmak, kalıcı bir tat ve koku bırakabilir; bu tat ve kokunun giderilmesi biraz zaman alabilir ve yeni bir fincan çay yapmadan önce su ısıtıcıyı birden çok kez durulamanız gerekecektir.

Bunun yerine, su ısıtıcısındaki kireci çıkarmak için limon suyu kullanmayı denemeniz önemle tavsiye edilir, çünkü bu, acı bir tat bırakmadan beyaz sirke kadar işe yarayacaktır.