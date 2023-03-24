Sulu olan çorbanın kıvamını oranlıyor! Bu yöntem hem lezzet artırıyor hem de çorbanın kıvamını iyileştiriyor

Birçok farklı malzeme ile hazırlanan çorbalar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Buna karşın en sık karşılaşılan ortak sorun gereğinden fazla sulu olmalarıdır. Ancak bu duruma karşı alabileceğiniz basit önlemler ile çorbanızı tam kıvamında tutturmanız mümkün.
Sofraların vazgeçilmezi çorbalar belki de en temel tariflerin başında yer alır. Buna karşın çorbanın kıvamı, lezzeti üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Sıvı olması gereken çorba çok sulu olmamalı ancak, aynı zamanda katı da kalmamalıdır. Önereceğimiz bu yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek çorbanızın kıvamını tutturmanız mümkündür. İşte çorba pişirirken kullanabileceğiniz püf noktalar;
KAYNATMAK
Eğer çorbanız çok sulu olduysa, kıvamını alması için kaynatmak en kolay seçenektir. Çorba kaynadıkça içerisindeki su buharlaşacağı için sıvılığı azalır ve daha katı bir kıvam alır. Ancak bu noktada fazla kaynatmamaya özen göstermek önemlidir. Çünkü dibinin tutmasına neden olabilir.
Bu noktada çorba istediğiniz kıvamı almaz ve eşit bir karışım elde edemezseniz blenderdan çekmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede tüm çorba homojen bir hal alacak ve pürüzsüz olacaktır.
NİŞASTADAN YARDIM ALIN
Çorbanızın çok sulu olduğunu fark ettiğiniz anda evde bulunan nişastadan da yardım almanız mümkündür. Bir kase içerisine 1 yemek kaşığı nişastayı koyun. Ardından üzerine az miktarda su ekleyin ve yoğun bir kıvam almasını sağlayın. Son olarak çorbanızın içerisine ekleyin ve karıştırdıkça koyulaştığını görebilirsiniz. Bu sayede çorbanız hem kıvam alır hem de daha lezzetli olur.
İÇERİSİNE MALZEME EKLEMEK
Çorbanızın çok sulu olduğunu düşünüyorsanız bazı malzemelerden yardım almanız da mümkündür. Pişerken sulu olduğunu fark ettiğiniz anda içerisine patates, mercimek, pirinç, nohut veya şehriye gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu ürünler çorbanızdaki fazla suyu çekerek kıvam almasını sağlayacaktır. Ancak çorba pişmiş olacağı için patates veya pirinç ekleyecekseniz mutlaka öncesinde haşlamanız önerilir. Aksi halde çiğ kalabilirler.
Yine içerisine ekleyebileceğiniz bir diğer malzeme de ekmektir. Tıpkı kasedeki çorbanın içerisine ekmek atıldığında koyulaşması gibi sıvı olan çorbanın da kıvam almasını bu sayede sağlayabilrsiniz.
TEREYAĞI VE UN KARIŞIMI KULLANIN
Börmaniye olarak bilinen bu yöntemde tek ihtiyacınız olan un ve tereyağıdır. Özellikle Fransızların kullandığı bu yöntemde, yiyeceklerin kıvam alması amaçlanmaktadır. Sadece 2 çay kaşığı unu 2 çay kaşığı yumuşak tereyağı ile tavada macun kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından çorbanızın içerisine ekleyin. Eklediğiniz tereyağı, unun çorbaya eşit bir şekilde etki etmesine yardımcı olacak ve hem lezzetli hem de ideal kıvamda çorba elde etmenizi sağlayacaktır.