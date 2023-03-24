Sulu olan çorbanın kıvamını oranlıyor! Bu yöntem hem lezzet artırıyor hem de çorbanın kıvamını iyileştiriyor

Birçok farklı malzeme ile hazırlanan çorbalar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Buna karşın en sık karşılaşılan ortak sorun gereğinden fazla sulu olmalarıdır. Ancak bu duruma karşı alabileceğiniz basit önlemler ile çorbanızı tam kıvamında tutturmanız mümkün.

Sofraların vazgeçilmezi çorbalar belki de en temel tariflerin başında yer alır. Buna karşın çorbanın kıvamı, lezzeti üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Sıvı olması gereken çorba çok sulu olmamalı ancak, aynı zamanda katı da kalmamalıdır. Önereceğimiz bu yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek çorbanızın kıvamını tutturmanız mümkündür. İşte çorba pişirirken kullanabileceğiniz püf noktalar;

KAYNATMAK

Eğer çorbanız çok sulu olduysa, kıvamını alması için kaynatmak en kolay seçenektir. Çorba kaynadıkça içerisindeki su buharlaşacağı için sıvılığı azalır ve daha katı bir kıvam alır. Ancak bu noktada fazla kaynatmamaya özen göstermek önemlidir. Çünkü dibinin tutmasına neden olabilir.

Bu noktada çorba istediğiniz kıvamı almaz ve eşit bir karışım elde edemezseniz blenderdan çekmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede tüm çorba homojen bir hal alacak ve pürüzsüz olacaktır.