Sürekli uyuma isteği neden olur?

Önerilen miktardan daha fazla uyuduğunuzda bile, büyük olasılıkla yorgun ve bitkin hissedeceksiniz.bazı belirtileri arasında gün içinde uykulu ve yorgun hissetmek, sabahları uyanmakta güçlük çekmek ve gün içinde kestirmenin hiç yardımcı olmadığı hissi yer alır. Bunların hepsi kaygıya, huzursuzluğa, yavaş düşünme, baş ağrısına ve iştahsızlığa yol açabilir. Bu durum dünyadaki insanların yaklaşık %2'sini etkiler.

Kendinizi sık sık gece yarısı uyanırken buluyorsanız veya gece uyandığınızı bile hatırlamıyorsanız, bu durumdan muzdarip olabilirsiniz.genellikle çocukluğunuzda başlar. Bununla birlikte, yetişkinliğinizde kendinizi hiç bu kadar yorgun hissetmediyseniz, bu duruma neyin neden olabileceğini öğrenmek ve sağlığınızı tekrar rayına oturtmak için doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Doktorunuzu ziyaret etmeden önce, randevuya hazırlanmak için kendi kontrollerinizin bir kısmını yapmanız önerilir. Bir günlükte uyku düzeninizi takip edebilirsiniz uykuya daldığınızda, uyandığınızda vb. doktorunuzun ihtiyaç duyduğu belirli ayrıntıları alması daha kolay olacaktır.