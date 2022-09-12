Sürekli uyuma isteği neden olur?

Önerilen miktardan daha fazla uyuduğunuzda bile, büyük olasılıkla yorgun ve bitkin hissedeceksiniz.bazı belirtileri arasında gün içinde uykulu ve yorgun hissetmek, sabahları uyanmakta güçlük çekmek ve gün içinde kestirmenin hiç yardımcı olmadığı hissi yer alır. Bunların hepsi kaygıya, huzursuzluğa, yavaş düşünme, baş ağrısına ve iştahsızlığa yol açabilir. Bu durum dünyadaki insanların yaklaşık %2'sini etkiler.
Kendinizi sık sık gece yarısı uyanırken buluyorsanız veya gece uyandığınızı bile hatırlamıyorsanız, bu durumdan muzdarip olabilirsiniz.genellikle çocukluğunuzda başlar. Bununla birlikte, yetişkinliğinizde kendinizi hiç bu kadar yorgun hissetmediyseniz, bu duruma neyin neden olabileceğini öğrenmek ve sağlığınızı tekrar rayına oturtmak için doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Doktorunuzu ziyaret etmeden önce, randevuya hazırlanmak için kendi kontrollerinizin bir kısmını yapmanız önerilir. Bir günlükte uyku düzeninizi takip edebilirsiniz uykuya daldığınızda, uyandığınızda vb. doktorunuzun ihtiyaç duyduğu belirli ayrıntıları alması daha kolay olacaktır.
DEPRESYONDA OLABİLİRSİNİZ
Bazı yetişkinler depresyon belirtisi olarak uykusuzluk yaşarken, bu durum nedeniyle aşırı uyku yaşayan yetişkinlerin yanı sıra çocuklar ve gençler de vardır. Depresyonda olduğunuzu ihmal ediyorsanız veya farkında değilseniz , fazla uyumak göz ardı etmemeniz gereken bir işaret olabilir.Depresyon ciddi bir meseledir ve aşırı uyku bir gösterge olabilir. Yaşlı insanlar daha fazla uykusuzluk yaşarken, genellikle gençlik yıllarınızda da sıkça karşılaşmış olabilirsiniz. Bununla birlikte, yaşlı insanlar sürekli aşırı uyku yaşadıklarında, depresyonda olabilirler ve tıbbi olarak tedavi edilmeleri gerekebilir.
KALBİNİZ SEBEP OLABİLİR
Kalple ilgili bir hastalıktan mustarip olabileceğinizin belirtilerinden biri aşırı uyku olabilir. Buna gündüz uyku hali de dahildir. Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor olsanız da, bunun nedeni çok çalışmanız olmayabilir. Bu nedenle, 24 saatlik bir döngüde 9 saatten fazla uyuma sorununun kalp sorunlarıyla ilgili olup olmadığını ayırt etmek kolay değildir.
BELLİ MEVSİMLERDE DAHA FAZLA UYUYOR OLABİLİRSİNİZ
Bu tip depresyon her yıl yaklaşık aynı zamanlarda başlar ve biter . İnsanlar genellikle sonbaharda semptomlar hissetmeye başlarlar ve bu semptomlar kış boyunca devam eder ve bu da sizi huzursuz ve huysuz hissetmenize neden olur. Ancak ilkbahar ve yaz mevsimi geldiğinde bu belirtiler azalma eğilimindedir. Buna neden olan birçok semptom vardır ve bu sadece aşırı uyku hali değildir. Kendinizi umutsuz hissedebilir, konsantre olmakta güçlük çekebilir, düşük enerjiye sahip olabilir ve her zamanki favori aktivitelerinize olan ilginizi kaybedebilirsiniz