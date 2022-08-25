Sürekli yaptığınız bu hata: Eşyalarınızın ömrünü azaltıyor!

Ev aletleri hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biri oluyor. Televizyondan, çamaşır makinesine, buzdolabından, ütüye kadar günlük hayatımızda birçok eşya kullanıyoruz. Peki bu eşyaları ne kadar doğru kullanıyoruz? Sürekli olarak yaptığımız bu hatalar, aslında eşyalarımızın ömrünü kısaltıyor. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 25.08.2022 15:23 PAYLAŞ ABONE OL

Evde, işte kullandığımız eşyaların ömrü bir süre sonra bitiyor. Ve artık kullanamadığımız için yenisini almak zorunda kalıyoruz. Hatta ne çabuk bozuldu diye bazen birbirinize de sitem de bulunabilirsiniz. Fakat aslında çabuk bozulmasının arkadasında sizin bu eşyaları ne kadar yanlış kullandığınız yatıyor. Gelin birlikte nasıl olduğuna bir bakalım.

HER KULLANIM SONRASI ÜTÜNÜN SUYUNU BOŞALTMAMAK Ütünüzün bakımını doğru yaptığınız takdirde ömrünü fazlasıyla uzatabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken sadece iki nokta var: İlk olarak daima filtrelenmiş su kullanmalısınız, bu sayede kireç oluşumunu önleyebilirsiniz. İkinci olarak ise her kullanımdan sonra ütünün içerisindeki suyu boşaltmalısınız. Nasıl sizin bakıma ihtiyacınız oluyorsa bu eşyalarında bakıma ihtiyacı var.