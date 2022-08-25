Sürekli yaptığınız bu hata: Eşyalarınızın ömrünü azaltıyor!

Evde, işte kullandığımız eşyaların ömrü bir süre sonra bitiyor. Ve artık kullanamadığımız için yenisini almak zorunda kalıyoruz. Hatta ne çabuk bozuldu diye bazen birbirinize de sitem de bulunabilirsiniz. Fakat aslında çabuk bozulmasının arkadasında sizin bu eşyaları ne kadar yanlış kullandığınız yatıyor. Gelin birlikte nasıl olduğuna bir bakalım.
HER KULLANIM SONRASI ÜTÜNÜN SUYUNU BOŞALTMAMAK
Ütünüzün bakımını doğru yaptığınız takdirde ömrünü fazlasıyla uzatabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken sadece iki nokta var: İlk olarak daima filtrelenmiş su kullanmalısınız, bu sayede kireç oluşumunu önleyebilirsiniz. İkinci olarak ise her kullanımdan sonra ütünün içerisindeki suyu boşaltmalısınız. Nasıl sizin bakıma ihtiyacınız oluyorsa bu eşyalarında bakıma ihtiyacı var.
FIRINI ALÜMİNYUM FOLYO İLE KAPLAMAK
Isı ve hava akışını kısıtladığı için fırınınızı alüminyum folyoyla kaplamaktan kaçınmalısınız. Bu durum, fırınınızın çok ısındığı için devrelerinin yanmasına sebep olacaktır! Eğer yeni bir fırın almak istemiyorsanız bunu asla yapmayın.
MİKRODALGAYA AĞIR TABAKLAR KOYMAK
Mikrodalga aslında hassas terazi gibidir. Peki siz buna ne kadar dikkat ediyorsunuz? Döner tablaya ağır, tabaklar veya kaseler koyarsanız mikrodalga fırının çabuk bozulmasını sağlar. Bu yüzden bunu asla yapmayın.
BLENDER'I KULLANDIKTAN SONRA TEMİZLEMEMEK
Mutfak robotları ve küçük mutfak eşyaları temizlenmesi zor olan ürünlerdir. Birçok kişi yemek yaptıktan sonra bu ürünleri hemen temizlemiyor. Fakat bunları temizlememek yemek kalıntılarının kurumasına neden oluyor. Bu durumda ise, mutfak eşyalarınızı hemen temizleyin. Aksi halde ürününüzün bozulmasına neden olacak.
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİ SALLAMAYIN
Ekmek kızartma makinelerinin içerisinde her kullanımdan sonra ekmek kırıntıları birikir. Bu kırıntıları temizlemek için, cihazı asla sallamayın. Yoksa bu kırıntılar ısıtma mekanizmasının içerisine sıkışarak arızaya neden olabilir. Bu da ekmek makinenizi bir daha kullanamayacağınız anlamına geliyor.