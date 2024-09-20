Tablolarıyla kendisine hayran bırakıyor! "Ev hanımı olmam buna engel değil"

"Ev hanımıyım ve 4 çocuğum var. 12 yıl önce bir adım attım. Tablolarım çok beğenildi. Ailem ve arkadaşlarım bana çok destek verdi. Beğenildikçe resim yapmak bana güzel geldi. Bazı tablolar 15 gün sürüyor ama genelde birkaç ayda tamamlıyorum. Bu zamana kadar 100'ü geçkin tablo yaptım. Bu benim birinci kişisel sergim ve herkes çok beğendi. Hedefim her zaman resim yapmak. Çok seviyorum resim yapmayı. Duygularımı tuvallere aktarmaya çalışıyorum" dedi.