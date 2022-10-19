Tamamen doğal! Yumuşacık kıyafetlerin sırrı mutfak raflarınızda

Yumuşatıcılar, uzun yıllardır çamaşır yıkama sürecinde vazgeçilmezlerden biri. Yoğun kokusunun yanı sıra aslında alerjen içerebilecek birçok kimyasalı da bünyesinde barındırması birçok insanı daha doğal yollar arama noktasına itiyor. Peki buradaki alternatif nedir? Evet, sirke. Sirke sayesinde hem tamamen doğal hem de yumuşacık çamaşırlara sahip olabilirsiniz. İşte yumuşatıcı yerine sirke kullanmanın avantajları…

Çamaşırlarda kullanılan yoğun yumuşatıcı, mükemmel kokmasını sağlasa da aslında birçok kişinin cildinde tahrişe neden olabilir. Fakat sirke, tamamen doğal içeriği sayesinde kaşıntıya ve tahrişe neden olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Hassas bir cildiniz varsa kullanabilir veya bebeğiniz için en güvenli tercih olarak sirkeyi tercih edebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KİRECİ SÖKÜYOR

Sirke, çok yönlü bir ürün olarak yalnızca çamaşırlarınızda değil çamaşır makinenizde de oldukça büyük etkiler oluşturabilir. Kireç oluşumunu azaltarak çamaşır makinenizin aksamlarını koruyarak kullanım süresini uzatır. Üstelik çamaşır makinesinde nem nedeniyle ortaya çıkan kötü kokulardan kurtulmanızı da sağlar.

DAHA AZ ELEKTRİKLENME

Özellikle kış aylarında, kazaklar ve hırkalarda ortaya çıkan statik elektrik, saçların elektriklenmesine ve neredeyse tüm gün uğraştığınız o görünümü bozmaya neden olabilir. Fakat çamaşırlarınızı yumuşatıcı yerine sirkeyle yıkayarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun sebebi ise; sirkenin asit oranının giysilerdeki statik elektriği azaltmasıdır.