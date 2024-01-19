Tatil döneminde ekran maruziyeti uyarısı! Ebeveynler en çok bunlara dikkat etmeli...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Büşra Olcay Öz, ara tatil öncesi ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Yarıyıl tatilinin; bir süre için mola vermek ve dinlenmek anlamına geldiğini ifade eden Öz, "Ara tatilde okul kapandıktan sonra serbest zaman bırakmak önemlidir. Çocukların bedensel ve zihinsel olarak dinlenmesi ikinci yarıyıla daha iyi hazırlanmasını sağlar" dedi.
"Çocuğunuzla mümkün olduğunca çok vakit geçirin"
Tatil döneminde çocukların vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olmak gerektiğine vurgu yapan Dr. Öz, "Çocuğunuzla mümkün olduğunca çok vakit geçirin. Tatilde birbirinizi daha iyi tanımak ve anlamak için çocukların yaşına uygun sohbetler yapın. İlgilendiği alanlarla ilgili aktiviteler planlayın. Müzik, tiyatro, sinema, açık alan gezileri bu dönemde ilgi çekici olabilir. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın" şeklinde konuştu.
Çocukların bu dönemde yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olunması gerektiğini kaydeden Öz, "Bu beceriler çocukların hayatta başarılı birer birey olmaları için gereklidir. Peki yaşam becerilerini geliştirmek için neler yapabiliriz? Çocukların gelişim dönemlerine ve potansiyellerine uygun sorumluluklar vererek sorumluluk bilinci ve yaşam becerileri geliştirilebilir. Mesela; yemek masasını hazırlamaya ve toplamaya yardımcı olmak, kendi odasını temizlemek ve düzenlemek yaşam becerilerinin gelişmesine destek olacaktır. Çocuklarda sorumluluk bilincinin yerleşmesi için yapılan her davranış sonrası çocuklar takdir edilmelidir. Çocuklar için bir güler yüz, 'aferin' sözü veya küçük bir hediye çok önemlidir. Bunlara olumlu pekiştireç diyoruz. Bu davranışlar çocukların kendini değerli hissetmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.
"Tatilin başında çocuklarla birlikte uygun bir ders programı yapılmalıdır"
Tatil döneminde ders çalışma programının çocukların ihtiyacına göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Öz, "Abartılı bir ders çalışma programı çocuklarda genel bir isteksizliğe ve ders motivasyonunda azalmaya yol açabilir. Ders çalışma konusunda başka bir sorun ise; ebeveynlerin kendilerine göre bir ders programı oluşturmaları ve çocuklarının bu programa uymasını beklemeleridir. Bu durumların oluşmasını engellemek için tatil başında çocuklarla birlikte uygun bir ders programı yapılmalıdır. Tatil programında olması istenilen 4 temel strateji; konu tekrarı yapmak, eksik konuları tamamlamak, bol bol kitap okumak ve vakit kalırsa yeni konulara çalışmaktır. Kısa ve uzun vadeli hedefler çocukların çalışma isteklerini kamçılar; ancak hayali ve yapılması zor hedefler çocukların ümidini kırar, çalışma isteğini azaltır" dedi.
"Ekran maruziyeti günlük rutinleri yapmayı engeller"
"Tatilde mutlaka teknoloji detoksu yapın" diyen Dr. Öz, "Yaşadığımız çağda hayatımıza getirdiği birçok kolaylık sebebiyle teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tatil demek eskiden dışarda oyun oynamak ya da arkadaşlarla vakit geçirmek anlamına gelirdi. Ancak günümüz çocukları tatilde televizyon ve bilgisayar (telefon, tablet) başında saatlerce vakit geçireceği planlar yapıyorlar. Ekran başında geçirilen boş vakitler dinlenmekten çok yorgunluk sebebidir aslında. Ekran maruziyeti günlük rutinleri yapmayı engeller, derse kalan vakti azaltır, uyku ve yeme düzensizlikleri geliştirir ve en önemlisi sosyal hayatı olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.
Çocukların biyolojik saatlerini okul programlarına göre ayarlamasının önemine vurgu yapan Dr. Öz, böylece çocukların ikinci yarıyılın ilk gününde yorgun ve uykusuz olmalarının önüne geçilebileceğini belirtti. Bu sebeple okul açılmadan birkaç gün önce okul rutinlerine dönülmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
"Yeni döneme başlarken okul fobisi gelişirse yardım alınmalıdır"
Yarıyıl tatilinde en çok karşılaşılan sorunlardan birinin okul fobisi olduğuna işaret eden Dr. Büşra Olcay Öz, "Okul fobisi bir diğer adıyla okul korkusu, çocuğun okula gitmek istememesi ve okula yönelik yoğun olumsuz duygular geliştirmesi durumudur. Yeni döneme başlarken okul fobisi gelişirse vakit kaybetmeden bir çocuk psikiyatrisinden yardım alınmalıdır" diyerek, yarıyıl tatiline girecek olan bütün öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.