Tatil döneminde ekran maruziyeti uyarısı! Ebeveynler en çok bunlara dikkat etmeli...





"Tatilin başında çocuklarla birlikte uygun bir ders programı yapılmalıdır"

Tatil döneminde ders çalışma programının çocukların ihtiyacına göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Öz, "Abartılı bir ders çalışma programı çocuklarda genel bir isteksizliğe ve ders motivasyonunda azalmaya yol açabilir. Ders çalışma konusunda başka bir sorun ise; ebeveynlerin kendilerine göre bir ders programı oluşturmaları ve çocuklarının bu programa uymasını beklemeleridir. Bu durumların oluşmasını engellemek için tatil başında çocuklarla birlikte uygun bir ders programı yapılmalıdır. Tatil programında olması istenilen 4 temel strateji; konu tekrarı yapmak, eksik konuları tamamlamak, bol bol kitap okumak ve vakit kalırsa yeni konulara çalışmaktır. Kısa ve uzun vadeli hedefler çocukların çalışma isteklerini kamçılar; ancak hayali ve yapılması zor hedefler çocukların ümidini kırar, çalışma isteğini azaltır" dedi.





"Ekran maruziyeti günlük rutinleri yapmayı engeller"

"Tatilde mutlaka teknoloji detoksu yapın" diyen Dr. Öz, "Yaşadığımız çağda hayatımıza getirdiği birçok kolaylık sebebiyle teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tatil demek eskiden dışarda oyun oynamak ya da arkadaşlarla vakit geçirmek anlamına gelirdi. Ancak günümüz çocukları tatilde televizyon ve bilgisayar (telefon, tablet) başında saatlerce vakit geçireceği planlar yapıyorlar. Ekran başında geçirilen boş vakitler dinlenmekten çok yorgunluk sebebidir aslında. Ekran maruziyeti günlük rutinleri yapmayı engeller, derse kalan vakti azaltır, uyku ve yeme düzensizlikleri geliştirir ve en önemlisi sosyal hayatı olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

Çocukların biyolojik saatlerini okul programlarına göre ayarlamasının önemine vurgu yapan Dr. Öz, böylece çocukların ikinci yarıyılın ilk gününde yorgun ve uykusuz olmalarının önüne geçilebileceğini belirtti. Bu sebeple okul açılmadan birkaç gün önce okul rutinlerine dönülmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.