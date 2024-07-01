Tatilciler dikkat! bu şekilde kullanılan şezlonglar enfeksiyon yayıyor...





Enfeksiyon bulaş riskini azaltmak için havuz çevresinin, duşların, soyunma kabinlerinin ve şezlongların temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Derya Tunç, "Günde en az bir kez bu alanların temizliği yapılmalıdır. Şezlonglarla direkt temastan kaçınılmalıdır. Mutlaka üzerine örtü veya havlu serilmeli, şezlong için kullanılan havlularla yüz ve vücut kurulanmamalıdır. Yine plajda kuma serilen havlu ile kurulanmak da enfeksiyon etkenleri ile temas riskini artırır. Bu nedenle kuma serilen havlu ile kurulanmamaya dikkat edilmelidir" önerisinde bulundu.





'GENİTAL MANTARLARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ ISLAK MAYO'



Uzm. Dr. Derya Tunç, Hepatit A ve birçok ishal etkeninin ağız yolu ile bulaştığının altını çizdi: "Kirlenmiş havuz ve deniz suyunun yutulması ile mikroplar sindirim sistemine ulaşır ve gastroenterit gelişir. Bu nedenle son birkaç gün içinde ishal olanların havuza girmemesi büyük önem taşır. Özellikle yaz aylarında kadınlarda sık görülen genital mantarların en önemli nedeni ise nem ve ıslaklıktır. Islak mayo ile beklememek, havuzdan çıktıktan sonra duş alıp iyi kurulanmak ve mayoyu değiştirmek olası enfeksiyon riskini azaltacaktır. Tırnak ve cilt mantarı açısından korunmak için de havlu ve terlik gibi kişisel malzeme kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca havuzdan çıktıktan sonra ayakların kuru tutulması da büyük önem taşır."